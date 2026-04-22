După ce a limitat investigațiile medicale decontate pentru pacienții cu boli cronice grave, ministrul Sănătății vrea acum să elimine restricțiile: „Viața unui om nu se poate calcula în deficit bugetar”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri că pune în transparență decizională o ordonanță de urgență prin care vor fi eliminate limitările privind decontarea investigațiilor de tip Monitor pentru pacienții cu boli cronice grave, după ce o măsură adoptată anul trecut de Casa de Asigurări de Sănătate și Ministerul Sănătății au redus semnificativ accesul la diagnostic.

„Limitarea decontării investigațiilor de tip Monitor la o singură investigație anuală per pacient , propusă strict ca o măsură contabilă, dar fără nuanțe specifice sistemului de sănătate, a produs un efect nedorit și imediat: accesul la investigații esențiale a scăzut abrupt pentru pacienții cronici din programele naționale de sănătate”, a scris ministrul într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, datele analizate la nivelul lunii ianuarie arată că numărul acestor investigații a fost cu aproximativ 47% mai mic față de media trimestrului IV din 2025.

„Asta înseamnă o limitare directă a accesului la diagnostic”, a subliniat Rogobete.

„Pentru că sunt ancorat în realitate, pentru că sunt responsabil și empatic, am simțit nevoia să intervin urgent și să corectez acest dezechilibru creat de măsuri contabile care nu țin cont de oameni (…) Economiile la buget nu se pot face din limitarea accesului la diagnostic, pentru că viața unui om nu se poate calcula în deficit bugetar”, a mai scris Rogobete.

Conform proiectului de ordonanță, pentru pacienții cronici incluși în programele naționale, cu boli cardiovasculare, oncologice, neurologice sau afecțiuni rare, investigațiile necesare monitorizării vor fi decontate „conform nevoilor medicale, fără limite abstracte”.

„De parcă evoluția bolilor este identică pentru toți și poate fi programată într-un Excel. Astăzi, cu responsabilitate administrativă, cât încă mai sunt ministru al Sănătății, am decis să pun în transparență decizională Ordonanța de Urgență care vine să corecteze aceste anomalii de funcționare a sistemului de sănătate, chiar dacă, la un moment dat, calculele financiare au ieșit bine”, a conchis Rogobete.

Furnizorii de servicii medicale au confirmat o „scădere semnificativă” a investigațiilor

Începând din anul 2021, pacienții cu afecțiuni cronice grave (cancer, diabet, boli cardiovasculare etc.) au beneficiat de investigații în regim Monitor: în baza biletului de trimitere cu codul Monitor, puteau face investigații medicale în regim de urgență, în câteva zile. Chiar dacă plafonul lunar pentru analize gratuite era epuizat de clinica respectivă, investigațiile Monitor erau decontate pe o factură separată.

Dar anul trecut, Casa de Asigurări de Sănătate și Ministerul Sănătății au decis ca un pacient să aibă dreptul la o singură investigație Monitor de același tip, decontată în regim de urgență, pe an.

De altfel, câteva dintre cele mai mari asociații de pacienți din România, reprezentând bolnavii cu afecțiuni autoimune, neurodegenerative, afecțiuni hepatice, diabet, scleroză multiplă sau imunodeficiențe primare au trimis, recent, o scrisoare deschisă către Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate în care spun că unii dintre ei încearcă de peste 4 luni, fără succes, să acceseze analize medicale decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate.

Și furnizorii de servicii medicale private aflați în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate au vorbit, de exemplu, despre o reducere de până la 67% a investigațiilor de tip Monitor și au cerut „identificarea unor soluții eficiente, care să asigure accesul pacienților la investigații esențiale”.