Consultări la Cotroceni. Nicușor Dan i-a chemat astăzi pe liderii partidelor din coaliție, în plină criză politică

Președintele Nicușor Dan organizează miercuri, la Palatul Cotroceni, consultări cu liderii coaliției de guvernare, pe fondul deciziei Partidului Social-Democrat (PSD) de a-i retrage sprijinul premierului liberal Ilie Bolojan.

„În temeiul prerogativelor constituționale, președintele României, Nicușor Dan, a invitat miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii următoarelor partide și formațiuni politice parlamentare, pentru consultări – PSD, PNL, UDMR, Grupul parlamentar al minorităților naționale, USR”, a transmis Administrația Prezidențială.

Consultările cu liderii partidelor din coaliția de guvernare vor avea loc pe tot parcursul zilei, după următorul program:

ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

ora 10:30 – Partidul Național Liberal (PNL);

ora 15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

ora 16:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

ora 18:30 – Uniunea Salvați România (USR).

PSD, PNL și UDMR au stabilit membrii delegațiilor care vor merge la consultările de la Palatul Cotroceni. USR încă nu a făcut-o, urmând să stabilească în cursul zilei miercuri componența delegației sale.

PSD: Sorin Grindeanu, Claudiu Manda și Marian Neacșu.

PNL: Ilie Bolojan, Dan Motreanu, Adrian Vestea, Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc și Ciprian Ciucu.

UDMR: Kelemen Hunor, Csoma Botond, Túrós Loránd, Tánczos Barna, Cseke Attila și Biró Rozália.

Surse din PSD au declarat pentru HotNews că, după discuția de la Cotroceni, va avea loc o ședință a Biroului Politic al PSD, dacă nu cumva se ajunge la un consens la Cotroceni, prin care să consfințească decizia de demisie a miniștrilor. Apoi, miercuri seară sau joi dimineață, dacă nu se găsește o cale, miniștrii PSD își vor înainta demisiile premierului.

Apoi se aduce la cunoștință Parlamentului și începe să curgă termenul de 45 de zile în care Bolojan ar trebui să meargă în Parlament pentru a reconfirma majoritatea după retragerea PSD.

Criză politică

România a intrat luni în criză politică, după ce PSD, membru al coaliției de guvernare, a decis să îi retragă sprijinul prim-ministrului Bolojan.

Într-un eveniment intitulat „Momentul adevărului”, organizat la Palatul Parlamentului, 5.000 de social-democrați au răspuns la întrebarea propusă de conducerea PSD: „Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni – cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari și categoriile vulnerabile, plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali: Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?”.

Votul exprimat de social-democrați a fost covârșitor în favoarea retragerii sprijinului politic pentru Ilie Bolojan: 97,7% „pentru” și 2,3% „împotrivă”.

„Când 97,7% dintre colegi îți spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai este loc de nimic altceva. (…) Vă asigur că, în conformitate cu ceea ce ați votat, în zilele următoare, vom acționa. PSD este cel mai important partid din România, este partidul numărul 1 în Parlament și drept urmare vom ține cont de toate lucrurile care s-au spus astăzi. Vom ține cont de mandatul pe care dumneavoastră ni l-ați dat, astfel încât viața românilor să fie una mai bună”, a declarat liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, după referendumul intern, potrivit Agerpres.

Luni seară, după o ședință a Partidului Național Liberal, prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat că va continua să își exercite mandatul.

Șeful Executivului a catalogat decizia PSD de retragere a sprijinului politic „complet greșită și total iresponsabilă”, menționând că va continua să asigure guvernarea.

Liderul Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, și-a exprimat, tot luni seară, susținerea pentru premierul Ilie Bolojan și a anunțat că partidul nu va ieși de la guvernare, iar miniștrii USR vor continua să meargă la muncă.

UDMR nu are „niciun motiv” să se retragă din Guvern, a transmis, la rândul său, președintele Kelemen Hunor, într-un interviu la Digi24.

Marți, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat că, în cazul în care Bolojan nu pleacă din funcţia de premier, iar consultările inițiate de președintele Nicuşor Dan nu dau rezultate, joi, toţi miniştrii PSD îşi vor da demisia din Guvern.

„Peste două-trei zile, dacă domnul Bolojan nu acţionează, nu vor fi consultări la Cotroceni. Dacă consultările de la Cotroceni nu vor avea un rezultat în aşa fel încât toate forţele pro-europene să fie în continuare aşezate la masă, respectând punctele de vedere ale fiecăreia dintre ele, urmează pasul 2, şi anume PSD să îşi demonstreze în fapt că nu mai este la guvernare. Iar gestul administrativ este ca miniştrii PSD să se retragă din Guvern. Joi”, a spus Manda, la Digi24.

Mutarea pregătită de Bolojan

Ilie Bolojan a avut marți o întâlnire cu liderul USR, Dominic Fritz, pentru a discuta pașii următori după decizia PSD. Premierul a anunțat că PNL și USR au decis să înceapă miercuri consultări cu celelalte două formațiuni din actuala coaliție de guvernare, în paralel cu consultările inițiate de șeful statului.

„Am discutat despre aspectele practice care țin de funcționarea unui guvern în această situație de criză guvernamentală. Asta înseamnă că, în condițiile în care în zilele următoare, așa cum au declarat, miniștrii PSD se vor retrage din guvern, am convenit ca miniștrii care sunt titularii portofoliilor care vor rămâne ocupate să preia responsabilitatea ministerelor care se vacantează. În așa fel încât să asigurăm, pe de o parte, funcționarea normală a guvernului și administrarea țării și, pe de altă parte, să promovăm toate proiectele care țin atât de absorbția de fonduri europene pentru a finaliza lucrările la autostrăzi, la școli, la spitale și, de asemenea, pentru a promova proiectele de hotărâri de guvern sau de lege care țin de menținerea echilibrelor bugetare pe care țara noastră trebuie să le asigure, de continuarea reformelor și de îmbunătățirea vieții cetățenilor în perioada următoare în așa fel încât aceste turbulențe create de Partidul Social-Democrat să afecteze cât mai puțin pe cetățenii României”, a declarat Ilie Bolojan în fața presei, la Palatul Parlamentului, după ședința cu USR.

„Iar în cursul zilei de mâine (miercuri, n.r.), am convenit să derulăm consultări cu celelalte două forțe care sunt astăzi în coaliția guvernamentală, e vorba de grupul UDMR și de grupul Minorităților, în paralel cu consultările pe care președintele României le-a inițiat cu forțele din coaliție”, a precizat șeful guvernului.

Planurile PSD, anunțate de Grindeanu

Sorin Grindeanu a anunțat că, la consultările de la Cotroceni, îi va spune președintelui Nicușor Dan că social-democraţii nu îl mai susţin pe Ilie Bolojan, dar își doresc să continue într-o coaliţie proeuropeană, dacă se poate.

„Votul nostru de ieri (luni, n.r.) a fost unul clar, unul fără dubii. Dacă se doreşte ca Partidul Social Democrat să mai facă parte dintr-o coaliţie de guvernare, cu partide proeuropene, atunci noi nu îl mai susţinem pe Ilie Bolojan ca premier. Sau Partidul Social Democrat merge în opoziţie”, a declarat marți liderul PSD, într-o emisiune la Radio România Actualități (RRA).

El a precizat că „există majorităţi în Parlamentul României şi fără PSD”.

„Noi avem, dacă luăm şi redistribuirile, undeva în jur de 27-28% din numărul de parlamentari. Atât are PSD-ul. Dacă ne doresc în continuare în această coaliţie şi se face o majoritate unde doresc să fie şi PSD, avem această condiţie. Dacă nu, sunt liberi să-şi facă alte majorităţi”, a spus Grindeanu.

Despre consultările de miercuri de la Cotroceni, președintele PSD a spus că sunt un pas necesar.

De asemenea, Grindeanu a spus că, în 45 de zile, dacă premierul Ilie Bolojan nu demisionează și nu există o moțiune de cenzură care să fi trecut prin Parlament, „trebuie să vină să-și testeze în Parlament noua coaliție fără PSD”.

„Urmare a acestor consultări de la Cotroceni, probabil se va ajunge la un prim tablou. Fiecare din partide va veni şi va spune care e viziunea fiecăruia. După care, dacă nu se ajunge sau nu se găseşte o soluţie care să fie acceptată de aceste partide, atunci Partidul Social Democrat, aşa cum am anunţat, îşi retrage reprezentanţii din guvern. Ceea ce înseamnă că avem un guvern care nu mai are o majoritate în Parlament, ceea ce se traduce printr-un guvern minoritar”, a spus Grindeanu.

„Nu e prima dată când s-a întâmplat acest lucru. În 45 de zile, aşa cum a fost şi în trecut, de mai multe ori, premierul Ilie Bolojan, dacă nu demisionează şi nu există vreo moţiune de cenzură, în acest interval, care să fi trecut prin Parlament, trebuie să vină să-şi testeze această nouă coaliţie, care e fără PSD. Dacă acea coaliţie sau această formulă guvernamentală va avea majoritate, guvernul va continua. Dacă nu, guvernul se consideră picat”, a adăugat liderul social-democraților.

De asemenea, el a fost întrebat la RRA dacă PSD va depune o moţiune de cenzură, în cazul în care Bolojan își dă demisia. „E una din variantele luate în calcul. Haideţi să vedem prima oară ce se întâmplă la consultări. E o variantă, sau vom vota o altă moţiune de cenzură depusă de altcineva”, a spus Grindeanu.

Întrebat dacă PSD va vota o moţiune de cenzură a AUR, Grindeanu a răspuns: „E una din variante şi aceasta. Pentru că mandatul primit ieri de la colegii mei este următorul, retragerea încrederii prim-ministrului Bolojan. Deci, din perspectiva PSD, Ilie Bolojan trebuie să plece acasă”.

Ce mesaj vrea să-i transmită USR șefului statului

Președintele USR, Dominic Fritz, a transmis un mesaj înainte de consultările de la Cotroceni cu șeful statului, arătând că partidul său rămâne „pe baricade” și va merge înainte, cu calm și responsabilitate, pentru România.

El a prezentat trei „observații din culisele unei zile dificile”, lansând un atac la adresa PSD.

„Premierul e calm, concentrat, ca în ochiul uraganului. Miniștrii USR la fel. Nu ridică nimeni vocea. Nu se bea mai multă cafea decât de obicei. Nu sunt politicieni stresați de gândul că ar putea să piardă puterea. În conversațiile cu mine azi, mi-au dat impresia unor oameni hotărâți și liberi în același timp. Când nu ai datorii de plătit pentru zboruri de lux sau afaceri imobiliare, când nu ai verișori cu salarii babane băgați prin instituții publice, când nu ai schelete în dulap care necesită protecție politică, ecuația devine mult mai simplă. Ce condiții reale are PSD pentru a rămâne la guvernare? Să plece Bolojan nu este o condiție care să aducă ceva în plus sau care să schimbe situația economică. Singura lor condiție este, de fapt, să cheltuiască bani publici fără să-i supravegheze cineva. Îmi pare rău, dar asta nu e o condiție, este o infracțiune la care nu vom fi complici”, a scris marți, pe Facebook, liderul USR.

Fritz a mai remarcat faptul că „e o adevărată competiție de scenarii pe holurile Parlamentului și în studiourile de televiziune”.

„Unii încearcă să se bage în seamă speculând că sigur undeva există un plan secret și genial după care se desfășoară lucrurile. Dar să nu ne facem iluzii: să privești PSD cum încearcă să gestioneze această criză și să pară că are situația sub control e ca și cum ai vedea pe cineva încercând să instaleze TikTok pe un fax. Funcționează cu un sistem de operare depășit, bazat pe șantaj și clientelism, care pur și simplu se blochează în lumea modernă. România a evoluat; PSD a rămas și în urmă, și fără plan”, a susținut Fritz.

Nicușor Dan: „Vom avea câte runde de negocieri sunt necesare pentru a găsi o soluție stabilă”

Pozițiile PSD și PNL sunt ireconciliabile, iar România va intra într-o perioadă de „turbulențe politice”, a spus președintele Nicușor Dan într-o declarație de presă făcută luni, la finalul unui eveniment la care a participat la Academia de Studii Economice.

Șeful guvernului a subliniat că va juca rolul de „mediator” în criza guvernamentală care se preconiza.

El a dat asigurări că, în ciuda crizei politice, partidele din actuala coaliție vor avea grijă să nu afecteze atragerea fondurilor din PNRR care au ca dată limită finalul lunii august.

„Probabil că vom intra în turbulențe politice. Însă, există consens pe PNRR, cele patru partide și minoritățile naționale au consens că toate legile și actele normative pentru PNRR să treacă pentru ca România să încaseze banii din PNRR”, a declarat Nicușor Dan.

El a refuzat să discute posibile scenarii după oficializarea deciziei PSD privind retragerea sprijinului politic pentru șeful guvernului.

„Vom avea câte runde de negocieri sunt necesare pentru a găsi o soluție stabilă”, a precizat Nicușor Dan.

Întrebat dacă îl susține pe Ilie Bolojan, președintele a afirmat că vrea să-și mențină rolul de „mediator” pentru că există „tensiune socială”. El a refuzat și săptămâna trecută, într-un interviu pentru EuropaFM, să spună explicit dacă îl sprijină în continuare pe Ilie Bolojan.

„Cum am mai spus, există așteptări dintr-o parte sau alta, e o tensiune socială, eu încerc să îmi păstrez rolul de mediator, astfel încât să mă adresez și unei părți, și alteia”, a răspuns Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe liderul PNL în funcția de prim-ministru.