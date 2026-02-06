După ce a redus drastic fondurile USAID, administrația Trump va finanța organizații din Europa aliniate mișcării MAGA

Finanțările acordate de Departamentul de Stat pentru promovarea „valorilor americane” fac ecoul strategiei de securitate a SUA și sunt în același timp parte a sărbătorilor dedicate împlinirii a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, scrie Financial Times, care citează membri ai guvernului de la Washington.

Departamentul de Stat al SUA intenționează să finanțeze think-tank-uri și organizații caritabile aliniate mișcării MAGA (Make America Great Again) din întreaga Europă, pentru a disemina pozițiile politice ale actualei administrații și pentru a combate amenințările percepute la adresa libertății de exprimare, scrie Financial Times.

Sarah Rogers, înaltă funcționară a Departamentului de Stat, s-a deplasat deja în Europa în decembrie pentru a se întâlni cu think-tank-uri influente de dreapta și a discutat cu personalități cheie din partidul populist Reform UK al lui Nigel Farage despre alocarea unei sume de bani pentru promovarea valorilor americane, potrivit trei persoane familiarizate cu acest subiect, citate de cotidianul financiar.

Finanțarea are legătură cu sărbătorirea a 250 de ani de la independența SUA din acest an, au spus sursele.

Este probabil ca această finanțare să genereze nemulțumire în rândul aliaților Washingtonului, în special al guvernelor de centru-stânga, precum Partidul Laburist din Marea Britanie, care vor fi îngrijorate că fondurile guvernului american sunt utilizate pentru a le submina politicile.

O variantă a proiectelor anterioare ale Departamentului de Stat

Un oficial american a declarat pentru Financial Times că programul este o variantă a proiectelor anterioare ale Departamentului de Stat, care canalizau fonduri către cauze specifice din străinătate și se va concentra probabil pe inițiative cu sediul la Londra, Paris, Berlin și Bruxelles.

Administrația Trump a redus drastic asistența externă a SUA canalizată prin programele USAID în primul an de guvernare, reducerile efectând puternic programele de sprijinire a bunei guvernări, a drepturilor omului și a democrației, scrie Financial Times.

De menționat că noul proiect al Departamentului de Stat vine în contextul în care Casa Albă i-a criticat în mod repetat pe aliații din Europa.

Strategia de securitate a SUA cerea „cultivarea rezistenței” față de traiectoria actuală a Europei

Strategia de securitate națională a SUA, publicată anul trecut, solicita „cultivarea rezistenței” față de traiectoria actuală a continentului. Documentul avertiza că migrația în masă și „cenzura libertății de exprimare” ar putea duce la „dispariția civilizației”.

„Problemele majore cu care se confruntă Europa includ activitățile Uniunii Europene și ale altor organisme transnaționale care subminează libertatea politică și suveranitatea, politicile de migrație care transformă continentul și creează conflicte, cenzura libertății de exprimare și suprimarea opoziției politice, scăderea drastică a natalității și pierderea identității naționale și a încrederii în sine”, a afirmat administrația Trump în document.

„America încurajează aliații săi politici din Europa să promoveze această renaștere a spiritului, iar influența crescândă a partidelor patriotice europene oferă într-adevăr motive de mare optimism”, se afirmă în strategie.

„Diplomația americană ar trebui să continue să apere democrația autentică, libertatea de exprimare și celebrarea fără rezerve a caracterului și istoriei individuale ale națiunilor europene”, mai spune strategia, care a însemnat la „cultivarea rezistenței față de traiectoria actuală a Europei în cadrul națiunilor europene”.

Libertatea de exprimare și platformele sociale

Administrația Trump a criticat de asemenea dur eforturile Europei de a reglementa conținutul online, inclusiv pe marile platforme sociale americane, spunând că măsurile reprezintă un atac la adresa libertății de exprimare.

Oficialul american citat de Financial Times a declarat că Rogers, care este subsecretară pentru diplomație publică, avea asociați în întreaga comunitate europeană a „libertății de exprimare” înainte de a intra în guvern, mulți dintre aceștia fiind dornici să valorifice resursele și atenția administrației americane conduse de Trump.

Persoana respectivă a adăugat că ea viza Legea privind siguranța online din Marea Britanie și Legea privind serviciile digitale din UE (DSA).

Legea privind serviciile digitale a fost în mod constant ținta atacurilor administrației americane, care a denunțat cenzura instaurată de UE asupra platformelor sociale americane.

Deși legile sunt diferite ca domeniu de aplicare și conținut, oficialul a declarat că acestea sunt considerate de administrația Trump drept „scheme de reglementare orientate fundamental către America” care urmăresc să atace libertatea de exprimare, industria americană și independența sectorului tehnologic.

Un „fond secret”

„Administrația SUA este într-o cruciadă pentru a salva Europa”, a declarat pentru Financial Times un înalt oficial al Reform UK care a discutat cu Rogers despre aceste planuri.

„Au o adevărată slăbiciune pentru Marea Britanie, dar consideră că aceasta este amenințată de forțe întunecate care se răspândesc în toată Europa”, a adăugat oficialul.

O altă personalitate importantă din cadrul mișcării Reform a declarat că li s-a spus că Rogers „avea un fond secret al Departamentului de Stat pentru a promova ideile mișcării MAGA în diverse locuri”, adăugând că aceasta era dornică să „finanțeze organizații europene pentru a submina politicile guvernamentale”.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a descris finanțarea ca fiind „o utilizare transparentă și legală a resurselor pentru a promova interesele și valorile SUA în străinătate”, dar a spus că caracterizarea acesteia ca „fond secret” era „complet falsă”.

„Sarcina subsecretarei Rogers este de a sprijini obiectivele americane. Nu ne este deloc rușine de acest lucru. Fiecare subvenție este dezvăluită în totalitate și justificată”, au spus ei.

O voce critică la adresa Europei

Rogers a fost una dintre vocile critice ale administrației Trump față de Europa și, în timpul călătoriilor sale în regiune, a fost clară în privința aversiunii Washingtonului față de legile privind siguranța online.

În decembrie, ea a călătorit la Londra, Paris, Roma și Milano, în cadrul unui așa-numit „turne al libertății de exprimare”.

Ea a scris pe X că va „evidenția excelența americană în momentul în care vom da startul America250 împreună cu aliații noștri cei mai apropiați”, referindu-se la sărbătorile care marchează 250 de ani de la independența SUA.

În cadrul vizitei, Rogers a ținut un discurs la Londra, găzduit de think-tank-ul de dreapta Prosperity Institute, în care a descris Legea privind siguranța online din Marea Britanie drept „tirannică și absurdă”, adăugând că aceasta face parte dintr-un „labirint de legi care au aceste efecte de cenzură”.