După ce a scris despre iubita șefului FBI, o jurnalistă NYT a fost verificată de agenții federali

O jurnalistă de la The New York Times a fost investigată de FBI, după ce a scris un articol în urmă cu aproape două luni despre prietena directorului Biroului, Kash Patel, și folosirea de către apropiatul lui Donald Trump a unor resurse plătite din banii contribuabililor în scopuri personale, potrivit publicației americane.

Conform sursei citate, FBI a început luna trecută o anchetă în cazul lui Elizabeth Williamson, după ce jurnalista a scris despre directorul agenției, Kash Patel, că a folosit agenți FBI pentru a-i asigura protecția iubitei sale, dar și transport din partea guvernului.

Ziarul a declarat că a aflat despre toate acestea doar printr-un pont dat reporterului Michael S. Schmidt, scrie AP.

Agenții FBI au intervievat-o pe iubita lui Patel, cântăreața de muzică country Alexis Wilkins, au căutat în bazele de date informații despre reporterița NYT și au recomandat continuarea anchetei pentru a stabili dacă Williamson a încălcat legile federale privind hărțuirea, a declarat o sursă familiarizată cu investigația pentru The New York Times.

Ancheta a stârnit îngrijorare în rândul unor oficiali ai Departamentului de Justiție, care au considerat demersul ca fiind o răzbunarea pentru articolul care nu a fost pe placul șefului FBI și iubitei sale, Alexis Wilkins, stabilind că nu există temei legal pentru continuarea investigației.

Într-un răspuns pentru NYT, FBI a declarat că „deși anchetatorii erau îngrijorați de faptul că tehnicile agresive de jurnalism depășeau limitele hărțuirii”, FBI nu va continua ancheta.

NYT denunță o încălcare a Primului Amendament

Întrebat despre succesiunea evenimentelor, un purtător de cuvânt al FBI a spus că este „fals” faptul că biroul ar fi investigat-o vreodată pe Williamson, notează NYT. El a precizat că ancheta a fost declanșată doar după ce Wilkins a reclamat că a fost amenințată.

„Încercarea FBI de a incrimina activitatea jurnalistică de rutină reprezintă o încălcare flagrantă a drepturilor lui Elizabeth prevăzute de Primul Amendament și o altă încercare a acestei administrații de a împiedica jurnaliștii să-i analizeze acțiunile”, a declarat Joseph Kahn, redactorul-șef al ziarului. „Este alarmant. Este neconstituțional. Și este greșit.”

Williamson a intervievat-o pe scurt pe Wilkins în timpul documentării articolului, dar cântăreața a insistat ca discuția să rămână neoficială. Reporterul a vorbit, de asemenea, cu persoane care o cunoșteau pe Wilkins sau care lucraseră cu ea, a precizat NYT.

Nici The New York Times, nici Elizabeth Williamson nu au fost informați cu privire la măsurile luate de FBI, potrivit ziarului. Williamson a refuzat să comenteze.

Patel a intentat luni un proces de calomnie, cerând daune de 250 de milioane de dolari revistei The Atlantic pentru un articol legat de acuzațiile privind consumul excesiv de alcool al șefului FBI și gestionarea defectuoasă a agenției de aplicare a legii.