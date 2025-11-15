După ce a trăit 33 de ani în Canada, o româncă a revenit acasă și a descoperit că a fost „exportată” pentru 1.000 de dolari. „Sunt blocată de doi ani între trei guverne”

„Trebuie să vorbim. E o problemă”, a fost mesajul primit pe Facebook de Roxana Pamela Hm, mesaj de la care s-a pornit un vortex de evenimente care a adus-o în România și i-a schimbat viața, scrie publicația Totul despre mame. Jurnalista a stat de vorbă cu Roxana și i-a reconstituit povestea.

În anii ’90, România a descoperit abuzurile la care erau supuși copii din orfelinate. Unii dintre aceștia au fost adoptați. În haosul birocratic al tranziției, zeci de mii de copii din orfelinate au fost trimiși peste hotare — în special în Statele Unite, Franța, Italia, Spania și Canada — prin intermediul unor organizații sau persoane.

Un ghem de întâmplări

Uneori, asta a dat naștere la falsuri în acte, plăți ilegale și chiar trafic de minori.

Nimic din viața Roxanei Pamela H, 34 de ani, o canadiancă născută în România, nu anunța că se găsește într-o situație comparabilă cu un film. Ea este acum în mijlocul unui ghem de întâmplări începute demult și care s-a descâlcit, într-un mod care ar bulversa pe oricine.

Revenită în România, Roxana s-a trezit că nu e cine credea că e.

„Roxi” tatuat pe piept

Roxana Pamela H. a trăit alături de familia ei canadiană în Quebec. Știa de la părinți că s-a născut la Târgoviște, România și că a fost adoptată de ei în 1991.

Toată viața i s-a spus Roxi, cum apărea în pașaportul eliberat de autoritățile românești când fusese înfiată de familia din Canada.

Când s-a măritat, soțul și-a tatuat numele „Roxi” pe piept. Însă anul trecut, femeia a aflat nu doar că numele său adevărat nu este Roxana Pamela, ci și că există o femeie cu numele său. Dar care se găsește în altă parte.

Drumul spre rădăcini

În 2023, Roxana era în Canada. A simțit că are nevoie să știe cine îi sunt părinții biologici, din România.

Știa de mică faptul că e înfiată, acest lucru nu a fost niciodată un secret în familia ei. Avusese o copilărie fericită, o adolescență ca oricare alta, se căsătorise, avea doi copii și a realizat că, din puzzle-ul vieții ei, lipsesc exact piesele de început.

Primul pas în căutarea rădăcinilor a fost să posteze un mesaj pe Facebook, într-un grup al orașului trecut pe certificatul ei de naștere: Târgoviște, România.

Cineva i-a răspuns pe Facebook

Câteva zile mai târziu, un bărbat i-a scris Roxanei pe Facebook: „Trebuie să vorbim. E o problemă”. Bărbatul i-a spus că fosta lui soție are aceleași prenume ca ea, că este născută tot atunci de o mamă cu același nume.

„Am fost confuză, nu înțelegeam”. Dar asta nu era tot. Bărbatul trăise la rândul său un episod ciudat, pe care abia acum îl înțelegea.

În 2005, când fosta lui soție avea 14 ani, s-a dus să-și facă buletinul și i s-a spus că nu poate, pentru că, potrivit actelor, ea trăia deja în Canada.

Cum și-a dat seama

„Atunci am realizat că era vorba despre mine”, descrie Roxana momentul în care și-a dat seama că ceva e în neregulă cu adopția. Era prea mare cocincidența. Ea, Roxana di Canada, purta numele altcuiva.

Iar femeia căreia îi poartă de fapt numele a plecat între timp din România și acum e în Germania.

Roxana (a treia din stânga, cu bluză roz) împreună cu rude din România / FOTO: Arhiva personală

Femeia fără dată de naștere

În ianuarie 2024, Roxana a revenit la Târgoviște. O persoană din familia mamei biologice i-a recunoscut chipul în postarea pe care o făcuse pe grupul „Copiii niciodată uitați ai României”.

Roxana mărturisește în dialogul cu Totul despre mame că acesta a fost unul dintre cele mai importante secvențe din viața ei: „A fost un moment copleșitor. Am aflat care îmi sunt rudele atât din partea mamei, cât și a tatălui, că am o poveste, că am un nume adevărat, chiar dacă altul decât cel pe care îl știam. Dar nimeni nu își amintea data mea de naștere. Nici până azi nu o știu. Arhivele spitalului au ars, iar documentele nu mai există”.

De fapt, ce se întâmplase?

Cum s-a transformat Adriana în Roxana

Înainte cu două ore de zborul familiei din Canada spre București, intermediarii din țară au aflat că mama biologică s-a răzgândit. Pentru că traficul de copii era atunci în floare, intermediarii s-au reorientat rapid, căutând un copil în același sat.

O altă femeie, care avea o fetiță de opt luni, pe nume Adriana, a acceptat să o vândă. Aceasta era mama biologică a Adrianei.

Tatăl fetei la vremea aceea era în închisoare. Așa s-a ajuns ca bebelușa Adriana să fie trimisă în Canada. N-au mai schimbat actele deja făcute. Adriana a ajuns sub numele și identitatea Roxanei, fără ca familia din Canada să știe.

Roxana de astăzi este Adriana de atunci.

„Am fost vândută pe 1000 de dolari unui vecin, pe care l-am și cunoscut când am venit în România, dar nu vreau să povestesc mai multe despre asta. Ce s-a întâmplat cu mine a fost ceva banal pentru anii aceia. Toată lumea făcea asta. Așa am ajuns să trăiesc 33 de ani ca altcineva”, spune Roxana.

Data de naștere nu e singurul lucru care îi lipsește Roxanei. Pentru că, între timp, a ajuns prinsă între două state. Este cetățeana unui stat, Canada, dar sub o identitate care nu e a sa, nu din vina sa. Și se află fizic în România, unde de asemenea nu are o identitate certificată legal. Iar statul Quebec nu și-a făcut datoria, spune statul canadian.

Oficial, soțul ei este căsătorit cu altă femeie, pe care nici n-a cunoscut-o

„Sunt blocată de doi ani între trei guverne. Mi s-a spus că doar mama mea biologică poate cere acte, dar mama e moartă de 20 de ani. Iar eu nu pot dovedi că sunt eu fără actele pe care ei refuză să mi le dea”, explică Roxana.

Complicațiile sunt enorme: din cauza inversării de acte, oficial, pe documente, soțul meu e căsătorit cu o altă femeie, spune Roxana. E vorba de femeia al cărei nume ea îl poartă, femeie care, bineînțeles, nu a fost în Canada, ci e Roxana plecată tot din România, dar ajunsă în Germania. Iar povestea nu se oprește aici. Continuarea în Totul despre mame.