După ce au lăsat un stâlp în mijlocul şoselei, au „inventat” și un sens giratoriu în jurul acestuia. Situația inedită dintr-o comună din Alba – FOTO

Constructorii care au reabilitat un drum comunal din judeţul Alba au lăsat, în mijlocul şoselei, un stâlp din beton care susţine cablurile de electricitate. Deşi în zonă nu există nicio intersecţie, în loc să remedieze situaţia, cei care au reabilitat drumul au construit în jurul stâlpului un mic sens giratoriu.

Potrivit jurnaliştilor de la ziarul local Unirea, care prezintă inedita situaţie, stâlpul a fost lăsat în mijlocul unui drum din localitatea Gârda de Sus, citează News.ro.

„În Gârda de Sus, pe un drum comunal care se intersectează cu cel naţional – DN 75, s-a construit un sens giratoriu special pentru un stâlp, rămas în mijlocul drumului. Sensul giratoriu nu are niciun rol, dar absolut niciunul. Şi pentru că în România orice problemă serioasă trebuie rezolvată printr-o soluţie complicată, s-a găsit şi aici una pe măsură: drumul a fost făcut în jurul stâlpului. Practic e un stâlp în jurul căruia s-a construit drumul şi sensul giratoriu”, a transmis redacţiei ziarului Unirea un cititor care a şi fotografiat stâlpul rămas în mijlocul şoselei.

Stâlp cu sens giratoriu în Gârda de Sus, judeţul Alba. Sursa foto: ziarulunirea.ro

Sensul giratoiriu este construit din dale din ciment, în jurul stâlpului, fiind semnalizat ca atare.

Jurnaliştii locali au confirmat informaţia, surse din Consiliul Judeţean Alba precizând că drumul comunal cu stâlp în mijlocul şi cu sens giratoriu nu a fost încă recepţionat, iar pentru nerespectarea autorizaţiei de construcţie se poate aplica amendă al cărei cuantum porneşte de la 5.000 de lei.