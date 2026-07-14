După ce i-a fost ridicat controlul judiciar, Viorel Pașca îi cere înapoi pe locatarii din azilele sale. Mesaj privind „intrarea în legalitate”

La o zi după ce Curtea de Apel București i-a ridicat controlul judiciar, Viorel Pașca, acuzat de DIICOT de exploatarea a sute de persoane vulnerabile, a cerut autorităților să-i trimită înapoi la el pe cei care stăteau la Dumbrava.

Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, adresat mai multor autorități, el susține că „o parte dintre ei sunt ținuți împotriva voinței lor în anumite locuri deși au domiciliul în Dumbrava, sau Tinca” și cere ca „aceștia să poată reveni acolo unde locuiesc de fapt și de drept și unde doresc să locuiască.”

Pașca a afirmat că este dispus să discute pentru a se găsi soluții să „intre în legalitate”, „să beneficiem de autorizație de funcționare pentru câteva case din Dumbrava și Incești”.

„Având in vedere situația disperată a acestor oameni și a multor altora ca ei, precum și datoria si interesul dumneavoastră pentru a aduce un plus de mai bine in viața lor, astept să mă informați despre data și locul în care ne putem întâlni pentru a discuta modul in care vom soluționa această problemă. Dacă doriți, puteți veni la Dumbrava pentru a vedea si discuta la fața locului despre condițiile și măsurile ce se impun în acest sens”, a mai scris el în postare.

Care sunt acuzațiile din dosarul lui Viorel Pașca

Mesajul lui Pașca a venit după ce instanța a respins luni propunerea DIICOT privind luarea unei măsuri preventive, a admis contestațiile celor șase inculpați în dosarul azilelor ilegale din Bihor și a revocat măsura controlului judiciar.

Astfel, aceștia vor fi cercetați în libertate în dosarul în care acuzațiile sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată, respectiv complicitate la trafic de persoane în formă continuată.

Conform autorităților, gruparea condusă de bărbat a obţinut de pe urma oamenilor sume imense de bani din donaţii, pensii, indemnizaţii şi alte ajutoare şi beneficii sociale. Avocatul lui Pașca susține că acesta este „categoric nevinovat”.

Procurorii vorbesc despre o grupare care s-a creat în anul 2020, formată din patru suspecți și sprijinită de alți șapte, care s-a ocupat cu exploatarea unor persoane vulnerabile.

„Sub aparența furnizării unor servicii sociale, medicale, de îngrijire și protecție, disimulate prin folosirea ca paravan a unei asociații umanitare și de caritate, gruparea de criminalitate organizată ar fi indus în eroare donatori, aparținători și alte persoane interesate de oferirea serviciilor de îngrijire, pentru a obține importante sume de bani din donații, sponsorizări, contribuții, dar și pensii, indemnizații de handicap, beneficii sociale, ajutoare pentru combustibil, ajutoare de înmormântare, precum și alte venituri ori prestații sociale cuvenite victimelor”, potrivit Poliției Române.