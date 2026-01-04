După ce i-a murit fratele subit, un cunoscut fotbalist renunță la echipa de club pentru a avea grijă de tatăl tău: „Vreau să petrec mult mai mult timp cu cei dragi în viitor”

După moartea tragică a fratelui său, fotbalistul sloven de origine german[ Kevin Kampl va părăsi clubul german RB Leipzig pe 17 ianuarie pentru a se întoarce acasă, în Slovenia, scrie tabloidul britanic The Sun.

Jucătorul în vârstă de 35 de ani a jucat în 283 de meciuri pentru Leipzig, dar clubul înțelege nevoia lui de a fi alături de familie.

Fratele lui Kampl, Seki, avea doar 51 de ani când a murit subit în octombrie.

Tatăl său se luptă, de asemenea, cu o boală gravă.

Kampl a declarat: „Acum, la fel ca în ultimele luni, mă voi concentra intens asupra familiei mele de acasă.

Nu vreau să exclud complet posibilitatea de a reveni pe teren într-o bună zi, chiar dacă în acest moment mi se pare complet nerealist, și vreau să petrec mult mai mult timp cu cei dragi în viitor”, a spus acesta, mulțumind clubului și fanilor.

„Decizia sa de a-și concentra energia exclusiv asupra familiei în această situație merită tot respectul și subliniază încă o dată caracterul său impecabil.

Îi urăm toate cele bune pentru viitor, multă putere și, bineînțeles, îi vom oferi o despărțire pe măsură. Chiar și după aceea, ușa RB Leipzig va rămâne întotdeauna deschisă pentru Kevin”, a declarat directorul sportiv al clubului german, Marcel Schäfer