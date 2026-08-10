După ce Iran a cerut despăgubiri SUA, Trump cere și el „compensații” Teheranului. Motivele invocate de președintele american

Preşedintele american Donald Trump a afirmat luni că Statele Unite vor cere „compensaţii” din partea Iranului pentru atacurile acestuia împotriva aliaţilor SUA din regiune şi pentru victimele din rândul trupelor americane, dar şi din rândul protestatarilor anti-guvernamentali iranieni, după ce Teheranul a condiţionat redeschiderea Strâmtorii Ormuz printre altele de plata unor despăgubiri pentru pagubele ce i-au fost provocate de războiul declanşat împotriva sa de SUA şi Israel, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Statele Unite vor formula o astfel de cerere în mod „ferm” în orice negocieri de acum înainte cu Iranul, a indicat Trump într-un mesaj pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

Iranul „cere compensaţii pentru daunele suferite în timpul celor cinci luni de conflict militar”, a scris Trump în mesajul său, susţinând că „acest lucru nu a fost niciodată evocat în niciuna dintre negocierile sau întâlnirile” desfăşurate până în prezent.

„Dar este o idee interesantă pentru că, în acelaşi mod, şi eu cer compensaţii din partea Iranului, pentru toţi oamenii pe care i-a ucis şi rănit” în atacuri şi conflicte, inclusiv pentru „familiile celor ucişi pe USS Cole”, o navă de război americană atacată în anul 2000 în Yemen, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Mai mult, continuă Trump, compensaţii ar trebui plătite familiilor protestatarilor anti-guvernamentali iranieni, el susţinând că numărul acestor manifestanţi ucişi ar fi de sute de mii, dintre care 52.000 ucişi în ultimele cinci luni.

Această nouă cerere face şi mai puţin probabil un acord rapid privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz, întrucât Teheranul la rândul său cere ca Washingtonul să accepte integral condiţiile sale.

În lista cu aceste condiţii, Iranul a cerut SUA „să pună capăt definitiv războiului şi agresiunii” împotriva sa şi a aliaţilor săi regionali, o referire ce include grupările armate pro-iraniene din Yemen sau Irak, să ridice blocada asupra porturilor iraniene, „să despăgubească integral Iranul pentru daunele cauzate” de ostilităţi, să ridice sancţiunile economice şi să deblocheze necondiţionat activele iraniene.