După ce Nicușor Dan a spus că anticipatele „sunt rele”, George Simion îl atacă din nou pe președinte

Liderul celui mai mare partid de opoziție din România a lansat din nou ideea suspendării președintelui Nicușor Dan, după ce șeful statului a reiterat că un scrutin pentru legislative înainte de termen ar „înseamnă câteva luni în plus de incertitudine” pentru cetățeni.

„Nicușor Dan califică alegerile ca fiind rele pentru cetățeni. Nicușor Dan a dat ordin pentru cătușele puse lui Călin Georgescu. Nicușor Dan trebuie suspendat”, a acuzat George Simion într-un mesaj pe Facebook.

AUR a lansat, de la începutul lunii august, platforma suspeND.ro pentru demersurile de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan.

Reacția președintelui AUR a venit la scurt timp după ce Dan a declarant, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, la New York, că scenariul pe care îl cere insistent de mai mult timp formațiunea condusă de Simion nu este de dorit și a insistat ca partidele să continue dialogul pentru formarea unui nou govern.

Dan a susținut că „alegerile anticipate sunt rele” pentru români și a precizat că dizolvarea Parlamentului nu este un lucru pe care și-l dorește.

„Eu în continuare îndemn la dialog, pentru că alegerile anticipate sunt rele, în primul rând, pentru cetățeni, după aceea și pentru partide, dar, când ești politician, trebuie să te uiți la ce vor cetățenii. E o stare de insecuritate și cred că e momentul să închidem criza asta”, a continuat șeful statului.

Însărcinat de Nicușor Dan cu formarea unui nou Guvern, Siegfried Mureșan a anunțat că va propune cabinet PNL-USR-UDMR, cu trei vicepremieri. Premierul desemnat a prezentat miercuri „liniile directoare ale programului de guvernare”.

Este a trei desemnarea făcută de președinte. El poate dizolva Parlamentul la 60 de zile de la prima solicitare de învestitură și doar dacă două propuneri pentru formarea Executivului nu trec de votul în forul legislativ, însă nu este obligat.

Conform Constituției, șeful statului poate face acest lucru după consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare.

Eugen Tomac, prima propunere a lui Dan, și-a depus mandatul înainte de cere sprijinul Parlmanetului, iar Adrian Veștea, a doua desemnarea, a picat testul.