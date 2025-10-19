După ce s-a întors fără rachete Tomahawk din SUA, Zelenski le cere aliaților să ia „măsuri decisive”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut apel duminică la aliații săi să ia „măsuri decisive”, la întoarcerea din vizita sa la Washington, unde nu a obținut sprijin militar pe care și l-a dorit din partea Statelor Unite ale Americii, relatează AFP.

„Ucraina nu va acorda niciodată teroriștilor nicio recompensă pentru crimele lor și ne bazăm pe partenerii noștri pentru a menține această poziție”, a scris Volodimir Zelenski pe rețelele de socializare, îndemnând aliații săi europeni și americani să ia „măsuri decisive”.

Președintele ucrainean s-a deplasat vineri la Casa Albă pentru a-i cere omologului său american rachete Tomahawk, cu o rază de acțiune de 1.600 de kilometri, pentru a întări armata ucraineană în fața forțelor ruse. Însă Donald Trump a rămas surd la această cerere.

„Întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost foarte interesantă și cordială, dar i-am spus, așa cum i-am sugerat și președintelui Putin, că este timpul să se oprească uciderile și să se ajungă la un ACORD”, a scris președintele american pe rețeaua sa Truth Social.

Moscova și-a intensificat atacurile asupra infrastructurilor civile ucrainene în ultimele săptămâni, impunând mii de persoane să suporte întreruperi de curent electric în apropierea iernii.

„Numai în această săptămână, Rusia a folosit peste 3.270 de drone de atac, 1.370 de bombe ghidate aeriene și aproape 50 de rachete de diferite tipuri împotriva Ucrainei”, a afirmat Volodimir Zelenski.

Autoritățile ucrainene au anunțat, mai târziu în cursul zilei de duminică, moartea a două persoane în estul țării, unde peste zece persoane au fost rănite.

Ucraina a intensificat, la rândul său, atacurile împotriva regiunilor de frontieră din vestul Rusiei și a instalațiilor sale de gaz și petrol.

În acest weekend, fabrici chimice și instalații de gaze situate în două regiuni rusești aflate la peste 1.500 de kilometri de linia frontului au fost avariate, au declarat guvernatorii locali.

Armata rusă a anunțat duminică că a capturat două sate din regiunile Donețk și Zaporijie din Ucraina. Ambele tabere au declarat că au interceptat zeci de drone lansate una împotriva celeilalte în timpul nopții.