După ce și-a vândut toate magazinele din România pentru peste 800.000.000 de euro, Carrefour e tot mai aproape să încaseze o nouă sumă uriașă

Cel mai mare lanț de magazine alimentare din Turcia, A101 Yeni Mağazacılık, deținut de proprietarul spitalului Memorial din București, a obținut un împrumut de 250 de milioane de dolari pentru finanțarea achiziției CarrefourSA Turcia, scrie site-ul Profit.ro.

Mișcarea are loc în contextul în care A101 a semnat, în aprilie, un acord pentru preluarea participațiilor deținute de retailerul francez Carrefour și de grupul turc Sabanci Holding în CarrefourSA, într-o tranzacție de 325 de milioane de dolari, finalizată pe 31 iulie.

A101 are o rețea de peste 13.400 de magazine și 60 de depozite în Turcia. Carrefour a intrat pe piața turcească la începutul anilor 90. CarrefourSA are 1.237 de magazine în Turcia, cu venituri de 1,9 miliarde de dolari în 2025. În urma vânzării, noii proprietari au dreptul să continue să opereze sub brandul Carrefour pentru o perioadă de minimum 2 ani, în baza unui acord de licențiere.

Tranzacție de peste 800 de milioane de euro în România

Lanțul francez și-a vândut în acest an magazinele din România către frații Pavăl (Dedeman) la începutul acestui an, într-o tranzacție de peste 820 de milioane de euro. În același timp, Carrefour și-a vândut și operațiunile din Italia.