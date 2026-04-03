După ce Trump a spus că Brigitte „îl tratează destul de rău”, Macron ripostează

Președintele francez Emmanuel Macron i-a răspuns joi lui Donald Trump, după ce președintele american a făcut glume pe seama relației liderului de la Palatul Élysée cu soția sa, în timp ce critica Franța pentru refuzul de a se alătura ofensivei americano-israeliene împotriva Iranului, relatează The Guardian și CNN.

Declarațiile președintelului SUA, în care a imitat accentul francez și l-a persiflat pe Macron în timpul unui prânz privat la Washington, au stârnit indignare la Paris.

Emmanuel Macron a declarat că afirmațiile lui Donald Trump referitoare la căsnicia sa au fost „nici elegante, nici la înălțimea așteptărilor”.

Ajuns joi în Coreea de Sud, Macron și-a exprimat clar nemulțumirea față de declarațiile lui Trump, care au apărut pentru scurt timp într-un videoclip pe canalul de YouTube al Casei Albe, înainte de a fi șterse.

„Așadar, nu voi răspunde la ele, nu merită un răspuns”, a declarat Macron, care părea ușor iritat, reporterilor.

„L-am sunat pe Macron, al cărui soție îl tratează extrem de rău”

Anterior, cei doi lideri și-au lăudat relația de prietenie, mai ales în timpul primului mandat al lui Trump. Însă, miercuri, Trump l-a criticat dur pe liderul francez pentru că nu a ajutat America în Orientul Mijlociu în războiul cu Iranul.

„L-am sunat pe Macron, al cărui soție îl tratează extrem de rău, (el) încă se reface după lovitura primită în maxilar”, a spus președintele SUA, în timp ce se aud hohote de râs în sală, făcând aparent referire la un videoclip din 2025 în care Brigitte Macron părea să-și împingă soțul la bordul avionului prezidențial francez.

Videoclipul, filmat de un cameraman al Associated Press, îl arăta pe Macron apărând la ușa avionului la începutul unei vizite la Hanoi. Mâna soției sale pare să-l împingă, făcându-l să dea un pas înapoi înainte de a-și reveni și a saluta. La momentul respectiv, Macron a negat orice „ceartă conjugală” cu soția sa, spunând că „glumeam, așa cum facem adesea”.

Deși aliații europeni au susținut în mare măsură atacurile SUA-Israel asupra infrastructurii nucleare iraniene din 2025, amploarea campaniei din acest an și lipsa unei strategii clare de această dată au limitat sprijinul acordat.

Franța a desfășurat unele forțe militare în regiunea Golfului Persic, dar liderul de la Palatul Élysée a refuzat să susțină campania americană cu forțe navale pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Trump a imitat un accent francez

Oferta Parisului de a furniza nave de protecție odată ce luptele vor atinge apogeul a stârnit batjocura Casei Albe.

„Și i-am spus: Emmanuel, ne-ar plăcea să primim ceva ajutor în Golf, chiar dacă batem recorduri la eliminarea oamenilor răi și a rachetelor balistice. Ne-ar plăcea să primim ceva ajutor. Dacă poți, te rog să trimiți nave imediat”, a spus Trump la prânzul privat.

Trump a încercat apoi să imite un accent francez pentru a reproduce presupusul răspuns al lui Macron: „«Nu, nu, nu, nu putem face asta, Donald. Putem face asta după ce vom câștiga războiul»”, a spus el. „I-am spus: «Nu, nu, nu am nevoie de asta după ce vom câștiga războiul, Emmanuel»”, a spus președintele american.

„Așa că am aflat despre NATO. NATO nu va fi acolo dacă vom avea vreodată marele conflict, știi la ce mă refer prin marele conflict”, a adăugat Trump, fără a da detalii.

Indignare în Franța

În Franța, unde viața personală a politicienilor beneficiază de o confidențialitate mult mai mare decât în Statele Unite, multe personalități au fost indignate de comentariile făcute de Trump.



„Sincer, nu este la înălțimea așteptărilor”, a spus Yaël Braun-Pivet, președinta centristă a Camerei Deputaților din Franța.

„Discutăm în prezent despre viitorul lumii. Chiar acum, în Iran, acest lucru are consecințe asupra vieților a milioane de oameni, oamenii mor pe câmpul de luptă, iar noi avem un președinte care râde, care își bate joc de alții”, a declarat ea pentru postul public Franceinfo.

Manuel Bompard, coordonatorul național al partidului de stânga radicală La France Insoumise, l-a apărat pe Macron. „Știți cât de mult nu sunt de acord cu președintele, dar faptul că Donald Trump îi vorbește astfel și se referă la soția sa în acest mod – mi se pare absolut inacceptabil”, a declarat Bompard pentru postul de televiziune BFMTV.

Cotidianul conservator francez Le Figaro a scris: „O altă ieșire controversată a lui Donald Trump.”