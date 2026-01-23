După ce un dezvoltator imobiliar nu i-a predat la timp apartamentul, Adelina a reușit să obțină înapoi de două ori banii pe care îi plătise

În iunie 2022, o femeie din județul Iași, Adelina P. a încheiat un antecontract privind cumpărarea unui apartament cu două persoane fizice și un dezvoltator imobiliar într-un bloc aflat în construcție, scrie Ziarul de Iași. Cum dezvoltatorul nu a reușit să predea locuința la termen, femeia s-a adresat instanței pentru respectarea prevederilor din contract.

Potrivit înțelegerii, femeia a plătit aproape 70.000 de lei avans și urma să mai plătească aproape alți 400.000 de lei în după încheierea actului autentic de vânzare-cumpărare. Dezvoltatorul se obliga să predea apartamentul și să încheie contractul propriu-zis până pe 31 octombrie.

Antecontractul prevedea o perioadă de grație de trei luni pentru situațiile în care condițiile meteo nu permit executarea lucrărilor sau instituțiile publice eliberau diverse documente peste termenul legal. Dacă problema tot nu era rezolvată, clienta avea dreptul să ceară rezoluțiunea promisiunii de vânzare-cumpărare și să primească dublul sumei plătite ca avans, scrie Ziarul de Iași.

În iunie 2023, femeia și-a cerut banii prevăzuți în contract, adică dublul avansului. Firma a virat doar avansul plătit de aceasta și o taxă, așa că Adelina s-a adresat instanței. În proces, firma s-a apărat și a spus că apartamentul era gata încă din 2022, dar a primit din partea Primăriei Rediu procesul-verbal de recepție și întocmirea certificatului de edificare abia din 2023, deși le solicitase în anul anterior.

Judecătorii Tribunalului Iași i-au dat dreptate însă femeii, invocând mai multe probleme, și au obligat firma să-i plătească încă o dată avansul și în plus, circa 3.000 de euro cheltuieli de judecată. Decizia nu este definitivă, iar procesul se va tranșa la Curtea de Apel.