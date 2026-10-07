După ce una dintre cele mai cunoscute trupe din România a anunțat că se destramă după 19 ani, solistul formației spune că nu a reușit să cumpere bilete la concertul de despărțire: „În trei minute s-au dat toate”

Peste o lună, The Mono Jacks își ia adio de la fani într-un turneu organizat la București – Firewall Show. Deși inițial a fost stabilit un singur concert de rămas-bun, în urma mesajelor primite de la simpatizanți, trupa a decis să organizeze un al doilea eveniment, la care nici măcar artiștii nu au prins bilete.

Membrul The Mono Jacks care a încercat să cumpere un bilet la concertul Farewell Show este solistul trupei, Doru Trăscău.

El a postat miercuri un videoclip pe Facebook în care a povestit că „eram călare pe toate platformele de bilete, încercând să-mi cumpăr un bilet” marți seară, când au fost puse în vânzare biletele pentru concertul de pe 8 noiembrie.

„Acum o să întrebați «Doru, dar de ce ți-ai cumpăra bilete la propriul tău spectacol?». Ei bine, răspunsul e simplu: pentru că am primit mesaje de la prieteni, de la verișori, de la cunoscuți, rugăminți, telefoane. Sunt foarte mulți oameni care n-au apucat să-și ia bilet, care își doreau să ajungă la acest spectacol și mărturisesc că suntem copleșiți de numărul ăsta mari de cereri”, spune solistul în videoclip.

Doru Trăscău asigură fanii că vor găsi o variantă pentru a suplimenta biletele la concertul de adio.

„În trei minute s-au dat toate. N-am apucat să prind nici măcar un singur bilet. Drept urmare, mesajele continuă să vină. Cererea a rămas în continuare acolo și suntem într-o situație. Vă asigur că încercăm să o rezolvăm și să găsim o variantă, astfel încât să fie loc pentru toată lumea. Ne dorim să fiți acolo alături de noi și, firește, să prind și eu câteva bilete”, a explicat acesta.

Biletele sunt sold-out în prezent pentru ambele concerte. Pentru primul eveniment, prețurile biletelor au fost cuprinse între 89 și 135 de lei. Pentru cel de-al doilea, anunțat la o zi după, prețurile începeau de la 109 și ajungeau până la 135 de lei.

The Mono Jacks se desparte după aproape două decenii

„The Mono Jacks își oprește activitatea. Da, nu e un titlu bombastic. Am început povestea asta în urmă cu 19 ani și îmi imaginam că voi ajunge în alt loc. Chiar dacă realitatea de acum nu prea seamănă cu ce mi-am dorit atunci, sunt recunoscător că am pășit în locuri la care nici nu visam și că, în ciuda tuturor obstacolelor, ne-am spus de mai multe ori: „WE ARE LIVING THE DREAM!” Doare tare că ne oprim, dar doare mai puțin când mă gândesc că nu ne despărțim certați. Poate pare puțin, dar pentru mine înseamnă foarte mult”, se arată într-un mesaj postat pe contul de Facebook al trupei.

„Ne dorim să încheiem așa cum am început, pe scenă, așa că ne-am bucura tare mult să veniți să urlăm împreună la Expirat, pe 11 noiembrie”, au continuat aceștia în mesaj.

După anunțul ultimului concert, membrii trupei au anunțat că organizează un al doilea eveniment, pe 8 noiembrie, ca urmare a numărului mare de cereri. Acesta va avea loc tot la Expirat.

„Am fost copleşiţi de numărul mare de mesaje pe care le-am primit. Ne-au bucurat enorm şi nu putem decât să vă mulţumim pentru susţinere şi pentru toată energia pe care ne-o trimiteţi. Am primit multe cereri pentru bilete în plus, dar şi mesaje de la oameni care vin din alte oraşe sau chiar din alte ţări şi care ne-au întrebat dacă putem găsi o variantă şi pentru ei. Toate astea ne onorează şi, în acelaşi timp, ne obligă să găsim soluţii. Aşa că mai facem un show. Pe 8 noiembrie. Iar dacă va mai fi nevoie, încă unul….”, au transmis, marți, artiștii pe pagina lor de Facebook.

Potrivit descrierii de pe site-ul trupei, „trupa a fost înființată în 2008 de Doru Trăscău (foto) , cunoscut publicului românesc ca solist al formației ab4, una dintre icoanele grunge-ului românesc de la începutul anilor 2000”.

Trupa îi mai are în componență pe Andrei Zamfir — chitară, Cristian Chiru — bas, John Ciurea — tobe.