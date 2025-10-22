După creșterea bruscă a atacurilor cu drone ucrainene, un viceamiral rus propune pentru apărarea rafinăriilor soluția cu „implicarea cetățenilor pregătiți și patrioți”

Dronele ucrainene au atacat regiunea Volgograd din Rusia, pe 27 iulie 2025. FOTO: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Conducerea armatei ruse a anunțat miercuri că va căuta să utilizeze rezerviști pentru a apăra infrastructura civilă, cum ar fi rafinăriile de petrol, după o intensificare bruscă a atacurilor cu drone ucrainene, efectuate în ultimele luni în adâncimea teritoriului rus, scrie Reuters.

Pe fondul confruntării cu Occidentul pe tema războiului Rusiei în Ucraina, președintele Vladimir Putin a ordonat mărirea efectivelor armatei regulate la 1,5 milioane de militari activi, aceasta devenind a doua armată ca mărime din lume, după cea a Chinei.

Putin a declarat că cel puțin 700.000 de bărbați luptă în Ucraina, iar parlamentarii ruși spun că există aproximativ încă 2 milioane de bărbați în rezerva activă – cei care au semnat un contract de rezervist, dar care, de obicei, nu servesc activ.

Viceamiralul rus Vladimir Tsimlyansky, șeful adjunct al direcției principale de organizare și mobilizare a Statului Major General, a declarat că utilizarea de către Ucraina a dronelor cu rază lungă de acțiune a crescut amenințarea la adresa infrastructurii naționale critice și a zonelor rezidențiale.

„Pentru a spori securitatea facilităților critice și a altor instalații importante pentru bunăstarea cetățenilor, s-a decis implicarea celor mai bine pregătiți și patrioți cetățeni în punerea în aplicare a măsurilor de protejare a facilităților civile din interiorul Rusiei”, a spus el.

Dacă Rusia ar trimite mai mulți rezerviști în spate, pentru a apăra infrastructura internă, Moscova ar putea avea mai multe trupe regulate pentru câmpul de luptă, într-un război sângeros care a devenit unul de uzură, notează Reuters.

Tsimlyansky a mai declarat că modificările propuse nu reprezintă un fel de mobilizare.

Ministerul rus al Apărării a precizat, de asemenea, că rezerviștii nu vor fi implicați în ceea ce Kremlinul numește „operațiunea militară specială” din Ucraina și nici nu vor fi folosiți în afara granițelor Rusiei. Potrivit Ministerului Apărării, rezerviștii chemați vor servi în propria regiune.