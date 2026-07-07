După decizia instanței, Marine Le Pen își anunță candidatura la președinția Franței și spune că va face „campanie fără o brățară electronică”

Marine Le Pen, lider al partidului Reunirea Națională (RN), a anunțat că intenționează să se înscrie în cursa prezidențială din 2027, în cadrul unor declarații făcute marți seară, în ziua în care justiția franceză i-a confirmat condamnarea din dosarul de delapidare a fondurilor de la Parlamentul European, dar i-a redus perioada în care nu poate ocupa funcții publice, potrivit Le Monde și AFP.

„În această seară, sunt candidată la alegerile prezidențiale”, a declarat Le Pen într-un interviu acordat postului de televiziune TF1.

Ea și-a susținut în continuare nevinovăția și a anunțat că va ataca hotărârea pronunțată astăzi, la cea mai înaltă instanță din Franța.

„Din moment ce am opțiunea să depun un apel la Curtea de Casație (…) și din moment ce acest apel suspendă efectele hotărârii, voi face, prin urmare, campanie fără o brățară electronică”, a adăugat lidera RN.

„Cred că două instanțe pot face o greșeală (…). Vreau să epuizez toate căile de atac posibile care îmi stau la dispoziție pentru a-mi apăra nevinovăția în acest caz”, a mai declarat Marine Le Pen.

Hotărârea pronunțată marți în cazul lui Le Pen

O decizie a instanței franceze a redus marți, la un proces judecat în apel, perioada în care lidera RN nu poate ocupa funcții publice, redeschizându-i astfel calea către o candidatură la alegerile prezidențiale din 2027.

Totuși, în același timp, instanța a condamnat-o pe Le Pen la trei ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare, iar un an în arest la domiciliu, cu monitorizare printr-o brățară electronică la gleznă.

Prin sentința de marți, perioada în care nu poate ocupa funcții publice i-a fost redusă la 45 de luni, dintre care 30 cu suspendare. Ea a executat deja restul de 15 luni, de la condamnarea inițială din 31 martie 2025, potrivit BBC.

În cadrul procesului inițial în care Le Pen a fost condamnată, în martie 2025, judecătorii au constatat că lidera RN a condus în cunoștință de cauză un sistem în care angajații din Paris ai partidului se dădeau drept asistenți parlamentari ai UE la Bruxelles și Strasbourg pentru a fi plătiți din fonduri ale UE.

La acea vreme, partidul se confrunta cu o lipsă cronică de fonduri.