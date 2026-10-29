După decizia României, consiliul municipal Ruse cere eliminarea taxei de pod spre Giurgiu. „Îi pune pe bulgari în în dezavantaj”

Consiliul municipal Ruse a adoptat cu unanimitate, joi, un apel către guvernul de la Sofia, solicitând abolirea taxei pentru autoturisme la trecerea podului peste Dunăre, percepută de partea bulgară.

Bulgaria percepe o taxă de 2 euro autoturismelor care trec podul din Ruse spre Giurgiu, în România.

Dinspre România spre Bulgaria, trecerea este gratuită, după ce țara noastră a eliminat taxa de pod de la 1 octombrie 2026.

Propunerea orașului Ruse a fost înaintată de un grup de consilieri municipali, relatează joi agenția bulgară de știri BTA, preluată de Agerpres.

Luna trecută, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din România a anunțat oficial decizia sa de abolire unilaterală a taxei pentru trecerea podului peste Dunăre pe sensul dinspre Giurgiu către Ruse. Măsura a intrat în vigoare la 1 octombrie acest an. De asemenea, România a invitat oficial guvernul bulgar să adopte o măsură reciprocă similară.

În apeul către guvern, consiliul municipal Ruse afirmă că veniturile la bugetul anual al Bulgariei provenite de la podul peste Dunăre se ridică la aproximativ 24 de milioane de euro. Din acestea, în jur de 1,7 milioane de euro provin de la taxa de 2 euro percepută fiecărui autoturism. Consilierii argumentează că această sumă este nesemnificativă pentru bugetul național, în timp ce colectarea taxei presupune oprirea fiecărui vehicul, ceea ce cauzează aglomerarea traficului în zona podului.

Apelul către guvern mai arată că „lipsa de acțiune adecvată a statului bulgar ne pune concetățenii în dezavantaj și subminează principiile liberei circulații în interiorul Europei. Cerem acțiune imediată pentru a introduce reciprocitatea, ce va ușura traficul, va elimina cozile artificiale la frontieră și va stimula dezvoltarea economică a întregii regiuni transfrontaliere”.