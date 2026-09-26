După dezvăluirea unor planuri de intervenţie militară, Trump prezice că SUA şi Cuba vor ajunge la un acord. „Nu cred că vom avea nevoie de armată”

Preşedintele american Donald Trump a anticipat sâmbătă că SUA şi Cuba vor ajunge la un acord şi a precizat că nu consideră necesară o intervenţie militară.

„Aş spune că noi şi Cuba vom ajunge la o înţelegere. Nu cred că vom avea nevoie de armată”, le-a declarat Trump jurnaliştilor la Casa Albă, potrivit Reuters.

Administraţia Trump şi-a declarat deschis obiectivul de a schimba guvernul Cubei. De altfel, un document intern al armatei SUA, analizat de presa americană, arată că Washingtonul se pregătește de posibilitatea unei acțiuni militare în Cuba, țară pe care președintele Donald Trump a amenințat-o în mod repetat și despre care a spus că va fi „cucerită” sau „eliberată”.

O blocadă petrolieră impusă de Statele Unite, instituită la începutul acestui an, a supus această țară unei presiuni enorme, Cuba confruntându-se cu penurii de combustibil şi întreruperi ale alimentării cu energie electrică, agravate de starea precară a infrastructurii, aminteşte agenția de presă Reuters, citată de Agerpres.

„Vrem să ajutăm Cuba”, a spus Trump înainte de a pleca spre Tennessee. „Vrem să deschidem Cuba pentru cetăţenii noştri”.

Într-un discurs susţinut marţi în faţa Adunării Generale a ONU, Trump a calificat Cuba drept un stat eşuat şi a afirmat că „libertatea va veni” în această ţară insulară. Delegaţia cubaneză a părăsit sala în timpul discursului respectiv.

Ministrul cubanez de externe, Bruno Rodriguez, a declarat ulterior, sâmbătă, la sediul ONU, că ţara sa va rămâne mereu deschisă dialogului cu Statele Unite. El nu a făcut referire directă la comentariile lui Trump.

„Suntem deschişi la relaţii comerciale şi de afaceri cu companii americane, la fel cum suntem şi cu cele din orice altă ţară”, a spus Rodriguez, condamnând totodată cu fermitate embargoul comercial impus Cubei de către Statele Unite.

SUA menţin embargoul asupra Cubei de peste 60 de ani, iar administraţia Trump a intensificat presiunile, după ce, în luna ianuarie, a recurs la armată pentru a-l înlătura de la putere pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro.