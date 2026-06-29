După dezvăluirile privind schema prin care statul pierde sute milioane de euro, posibilul viitor ministru al Transporturilor anunță că intervine

Fostul (și posibilul viitor) ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban, a reacționat după ce site-ul de investigații Snoop a dezvăluit evaziunea fiscală din industria de transport de persoane de tip ridesharing.

Ciprian Șerban a contactat Snoop și a menționat că a depus o inițiativă legislativă pentru eliminarea contractului de comodat, cel indicat de șoferi că facilitează frauda.

Acum o săptămână și jumătate, Snoop îl contactase pe Ciprian Șerban, inițiator al altei modificări legislative în ridesharing, care păstra comodatul.

„O să fac o discuție săptămâna viitoare”, a spus Șerban.

Reportera Snoop i-a spus fostului ministru al transporturilor ce a discutat cu oamenii din sistem: comodatul face, practic, imposibilă recuperarea prejudiciului.

„Da. Corect. Am vorbit acum și cu liderul de grup pentru a nu lăsa să intre în plen așa, fără discuții. Acum, când vorbim, și eu sunt pentru eliminarea comodatului. O să mă ocup săptămâna viitoare”, a spunea acesta.

„Comodatul creează premise pentru sustragerea de la obligațiile fiscale”

Acum, în expunerea de motive, Șerban și colegul său de la PSD, Ștefan-Ovidiu Popa, susțin că „utilizarea autoturismelor în baza unor contracte de comodat creează premise favorabile pentru sustragerea de la obligațiile fiscale și pentru desfășurarea unor activități economice într-un cadru insuficient de transparent”.

Inițiativa este una separată de cea prin care se dorea schimbarea legii ridesharingului și ar urma să modifice strict articolul 13 din OUG 49/2019.

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