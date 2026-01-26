După două zile de negocieri „constructive”, Kremlinul anunță sec ce vrea de la Ucraina: „Nu este un secret că aceasta este poziția noastră”

Vladimir Putin alături de purtătorul său de cuvânt, Dmitri Peskov, FOTO: Vyacheslav Oseldeko / AFP / Profimedia Images

În ciuda semnelor încurajatoare de la Abu Dhabi, problema teritorială rămâne în continuare nerezolvată, principalul obstacol în calea unui eventual acord de pace în Ucraina, scrie Reuters.

Kremlinul a declarat luni că problema teritoriului rămâne fundamentală pentru Rusia în ceea ce privește încheierea unui acord pentru încetarea războiului din Ucraina, a relatat agenția publică de știri Tass după discuțiile trilaterale de la Abu Dhabi din weekend.

Precizarea sugerează că Moscova nu a renunțat la condițiile maximale impuse pentru încheierea războiului, în ciuda unor semne încurajatoare apărute de la negocieri.

Vladimir Putin a afirmat în repetate rânduri că Rusia va ocupa întreaga regiune Donbas din estul Ucrainei – din care forțele Moscovei controlează în prezent 90% – dacă Kievul nu o cedează în cadrul unui acord de pace.

„Nu este un secret că aceasta este poziția noastră consecventă, poziția președintelui nostru, că problema teritorială, care face parte din formula Anchorage, este de o importanță fundamentală pentru partea rusă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit Reuters.

„Formula Anchorage” se referă la ceea ce Rusia susține că Putin convenit cu președintele american Donald Trump la summitul din Alaska din august anul trecut, potrivit unei surse apropiate Kremlinului.

Acest presupus acord, potrivit aceleiași surse, prevede ca Ucraina să cedeze Rusiei controlul asupra întregului Donbas și să înghețe liniile frontului în alte părți din estul și sudul Ucrainei, ca o condiție necesară pentru orice acord de pace viitor.

Kievul a afirmat însă în repetate rânduri că nu va ceda Rusiei teritoriul pe care Moscova nu a reușit să-l cucerească pe câmpul de luptă.

Kremlinul vorbește despre „discuții constructive”

În același timp, agenția de știri de stat RIA l-a citat pe Peskov afirmând că Moscova a evaluat pozitiv „discuțiile constructive” cu Ucraina de la Abu Dhabi.

Discuțiile, mediate de Statele Unite, s-au încheiat fără un acord. Noi discuții ar putea avea loc însă în weekendul următor.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat și el sâmbătă că cele două zile de întâlniri trilaterale cu Rusia și Statele Unite la Abu Dhabi s-au încheiat cu discuții „constructive” privind „parametrii posibili pentru încheierea războiului”.

Liderul de la Kiev a adăugat că reprezentanții militari au identificat problemele care vor fi discutate la o posibilă nouă întâlnire, care ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare.

Presa ucraineană a scris și ea despre progresele mai consistente pe palierul militar, în vreme ce a admis că în privința teritoriilor nu s-au făcut pași.

Ucraina insistă că discuțiile privind teritoriile pot avea loc doar pornind cel puțin de la actuala linie a frontului, în timp ce partea rusă continuă să ceară retragerea trupelor ucrainene inclusiv din zone neocupate ale regiunii Donețk, a remarcat presa de la Kiev.

Acordul privind garanţiile de securitate din partea SUA este 100% finalizat

Duminică, Zelenski a mai spus că un document al Statelor Unite privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este complet finalizat, iar Kievul așteaptă stabilirea datei și a locului pentru semnare.

„Pentru noi, garanțiile de securitate sunt, înainte de toate, garanții de securitate din partea Statelor Unite. Documentul este finalizat în proporție de 100%, iar acum așteptăm ca partenerii noștri să confirme data și locul la care îl vom semna”, a spus Zelenski, într-o conferință de presă susținută la Vilnius, capitala Lituaniei.

„Documentul va fi apoi trimis spre ratificare Congresului SUA și parlamentului ucrainean”, a spus el.

Președintele a făcut referire și la chestiunea teritoriilor.

El a spus că Moscova încearcă să facă tot posibilul pentru a determina Ucraina să renunțe la regiunile din est pe care Rusia nu a reușit să le cucerească de la declanșarea invaziei la scară largă care a dus la izbucnirea războiului. Kievul, a subliniat el, nu și-a schimbat poziția potrivit căreia integritatea teritorială a Ucrainei trebuie respectată.

„Sunt două poziții fundamental diferite – cea a Ucrainei și cea a Rusiei. Americanii încearcă să găsească un compromis”, a declarat Zelenski, adăugând că toate părțile trebuie să fie pregătite pentru compromisuri, inclusiv Statele Unite.