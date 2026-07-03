După explicațiile primite de la Kiev, Miruță a cerut ca toate dronele navale lansate în Marea Neagră să fie programate să se autodetoneze într-o zonă sigură

Ministrul Radu Miruță a transmis mai multe solicitări către partea ucraineană după ce aceștia au venit vineri cu primele răspunsuri privind incidentul din portul Constanța din 5 iunie, precizează Ministerul Apărării într-un comunicat de presă.

MApN precizează că a solicitat părții ucrainene deschiderea unui canal tehnic permanent de comunicare între Forțele Navale Ucrainene și Forțele Navale Române și au fost stabilite proceduri operative prin care părțile se informează reciproc, în timp util, cu privire la riscurile din Marea Neagră.

De asemenea, ministrul apărării naționale a cerut oficial părții ucrainene ca toate dronele navale lansate în Marea Neagră să fie programate să se autodetoneze într-o zonă sigură, în afara zonelor de interes ale României, dacă ar ajunge acolo din orice motiv.

„Ministerul Apărării Naționale a mulțumit pentru informațiile oferite și a mai cerut clarificări suplimentare, reiterând disponibilitatea pentru o colaborare mai strânsă”, precizează instituția.

Primele explicații ale Kievului

Kievul a furnizat astăzi răspunsurile la cele 14 întrebări adresate de ministrul Radu Miruță, după incidentul din 5 iunie.

Potrivit răspunsurilor, controlul asupra a patru drone navale a fost pierdut în dupa-amiaza zilei de 4 iunie, la o distanță de aproximativ 250 km de țărmul românesc. Kievul a informat România de pericol a doua zi, 5 iunie, la ora 9.54.

Drona din Portul Constanța a explodat la ora 10.27. Primele informații fuseseră primite de Garda de Coastă în jurul orei 6.20, când Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a semnalat că în Dana 78 a fost observat un obiect plutitor, posibil dronă.

Este un incident izolat, mai spune partea ucraineană „cauzat cel mai probabil de acțiunile de război electronic ale Federației Ruse.”