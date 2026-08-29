După Harry și Meghan, și „Fergie” se mută înapoi în Marea Britanie. Scandalul care a alungat-o pe fosta ducesă de York din familia regală

Sarah Ferguson ar urma să revină în Regatul Unit după ce a locuit pentru o perioadă în străinătate, în urma scandalului legat de prietenia ei și a fostului său soț, Andrew Mountbatten-Windsor, cu Jeffrey Epstein, pedofilul american condamnat la închisoare, informează sâmbătă agenția DPA, citată de Agerpres.

Fosta cumnată a regelui Charles al III-lea a închiriat o locuință cu șase dormitoare, situată într-un complex rezidențial securizat din „Home Counties”, o zonă care desemnează comitatele britanice din jurul Londrei, potrivit cotidianului The Sun.

Fosta ducesă de York, în vârstă de 66 de ani și căreia britanicii îi spun „Fergie”, și-a pierdut titlul în luna octombrie 2025, la fel ca Andrew, în urma dezvăluirilor privind legăturile lor cu finanțistul american Jeffrey Epstein.

Sarah Ferguson a locuit anterior alături de Andrew în fosta reședință oficială a acestuia, Royal Lodge, însă el a fost nevoit să părăsească proprietatea și să se mute la Marsh Farm, pe domeniul regal Sandringham din Norfolk.

Ea s-ar putea muta „în scurt timp” într-o nouă locuință, care dispune de trei băi și de un apartament separat destinat găzduirii rudelor în vârstă (așa-numita „granny annexe”), potrivit tabloidului The Sun.

Această revenire preconizată are loc la doar câteva zile după ce ducele și ducesa de Sussex, Harry și Meghan, s-au întors în Regatul Unit împreună cu copiii lor pentru a începe o nouă viață, după șase ani petrecuți în Statele Unite.

Se crede că, după plecarea sa din Royal Lodge, Sarah Ferguson și-a petrecut timpul departe de ochii publicului într-o cabană alpină din localitatea elvețiană Verbier, iar bunurile sale au fost ridicate săptămâna aceasta de la reședința lui Andrew din Sandringham, a dezvăluit același cotidian britanic.

Ea s-a confruntat cu solicitări din partea procurorilor americani de a discuta despre legăturile ei cu Jeffrey Epstein, după ce publicarea, anul trecut, a milioane de documente legate de acesta a prezentat relația lor într-o nouă lumină.

Un schimb de e-mailuri a sugerat că Sarah Ferguson și-a dus fiicele să-l viziteze pe Jeffrey Epstein în Statele Unite la scurt timp după ce acesta fusese eliberat din închisoare, unde ispășise o pedeapsă pentru infracțiuni sexuale comise asupra minorilor.

Cazul Epstein a dus la căderea în dizgrație a fostului prinț Andrew, care a fost deposedat de titluri de către fratele său mai mare, regele Charles, din cauza unor „grave erori de judecată” legate de prietenia sa cu pedofilul american, care a murit în cele din urmă într-o închisoare federală din New York, în august 2019.

Sarah Ferguson și-a pierdut titlul onorific deținut în urma divorțului de fostul prinț Andrew și a revenit la numele său de fată. De asemenea, i-a fost retras titlul de „Cetățean de Onoare” al orașului York, după ce consilierii locali au votat în unanimitate această măsură din cauza legăturilor sale cu Epstein.

Ea și Andrew primiseră această distincție onorifică drept cadou de nuntă din partea orașului York, în 1987, cu ocazia unei vizite în localitate.