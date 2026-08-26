Prințul Harry și Meghan Markle s-au întors în Marea Britanie, la 6 ani după înstrăinarea de familia regală

Prințul Harry și soția sa Meghan Markle au sosit miercuri în Anglia, unde urmează să se stabilească pentru o perioadă nedeterminată, scrie miercuri presa britanică, preluată de AFP și Agerpres.

Cuplul regal, a cărui întoarcere iminentă în Marea Britanie a fost dezvăluită săptămâna trecută, a călătorit din California la bordul unui avion privat care a aterizat în jurul prânzului pe Aeroportul din Birmingham din centrul Angliei, potrivit BBC și The Telegraph.

Fiul cel mic al regelui Charles al III-lea și soția sa au părăsit Marea Britanie în 2020, după o ruptură de familia regală britanică. De atunci, ei au locuit în statul american California alături de cei doi copii ai lor – Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, în vârstă de cinci ani.

Locul în care vor locui pe durata șederii lor în Marea Britanie rămâne necunoscut, însă presa de la Londra a menționat regiunea Cotswolds, o zonă exclusivistă din mediul rural, situată lângă Oxford, la nord-vest de capitală.

Copiii lor au fost înscriși la o școală britanică înainte de începerea anului școlar în luna septembrie.

Ce a transmis regele Charles despre revenirea în țară a lui Harry și Meghan

Biroul de presă de la Palatul Buckingham a anunțat că regele Charles al III-lea se bucură de posibilitatea de a-i vedea mai des pe Harry, Meghan și copiii lor în calitate de persoană privată, dar că statutul lor de simpli cetățeni nu se va schimba.

Harry și Meghan nu mai sunt membri cu rol activ ai familiei regale britanice din anul 2020.

Anunțul despre revenirea cuplului princiar în Marea Britanie a surprins opinia publică britanică, chiar dacă prințul Harry declarase de mai multe ori că îi era dor de țara lui natală și că spera într-o „reconciliere” cu familia sa.

Nu sunt cunoscute motivele plecării lor din California. Însă această revenire acasă se anunță dificilă, întrucât ducele și ducesa de Sussex se numără printre cei mai nepopulari membri ai familiei regale britanice, după numeroasele critici pe care le-au formulat la adresa acesteia, în special față de prințul William, fratele lui Harry și totodată moștenitorul tronului.

De altfel, fiul cel mare al suveranului britanic nu a avut deocamdată nicio reacție publică după anunțul referitor la întoarcerea în țară a fratelui său.