După întâlnirea cu Putin, Lukașenko s-a dus în China la Jinping: „Exact despre asta am discutat cu anterior”

Președintele belarus Alexander Lukașenko s-a întâlnit la Beijing cu liderul chinez Xi Jinping pentru discuții, a anunțat luni canalul Telegram al președinției belaruse, „Pul Pervogo”, potrivit Reuters și AFP.

Relațiile dintre China și Belarus se află la „apogeul lor istoric”, i-a spus Xi lui Lukașenko, potrivit canalului „Pul Pervogo”.

„Exact despre asta am discutat cu dumneavoastră anterior”, a răspuns Lukașenko, conform postării de pe Telegram.

„Și, poate, într-o oarecare măsură, ceea ce visam în ajunul acestei cooperări globale între Belarus și… China”, a adăugat el

Vizita lui Lukașenko în China are loc după ce acesta a purtat discuții cu președintele rus Vladimir Putin săptămâna trecută.

Întâlnirea survine pe fondul tensiunilor crescânde dintre Belarus și Ucraina, al cărei președinte, Volodimir Zelenskiy, afirmă că, în opinia sa, Putin încearcă să-l determine pe Lukașenko să-și intensifice sprijinul acordat Rusiei în războiul din Ucraina.

Lukașenko a dezvăluit joi că s-a întâlnit recent la Minsk cu reprezentanți ai omologului său ucrainean Volodimir Zelenski, o întâlnire desfășurată pe fondul escaladării tensiunilor dintre țările lor în urma amenințărilor lui Zelenski cu acțiuni de neutralizare a releelor de pe teritoriul belarus folosite pentru ghidarea dronelor rusești în atacurile asupra Ucrainei.

Lukașenko a vizitat China ultima oară în septembrie 2025, când a asistat la o mare paradă militară la Beijing și a participat la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai.

Belarusul lui Lukașenko, care se învecinează cu flancul estic al NATO, depinde economic și politic de Kremlin și găzduiește arme nucleare rusești pe teritoriul său.

China se prezintă ca o parte neutră pe tot parcursul conflictului din Ucraina, deși aliații Kievului o acuză de mult timp că ajută în secret Moscova.

La jumătatea lunii iunie, Beijingul a respins acuzațiile europene potrivit cărora China ar fi antrenat soldați ruși care au fost apoi trimiși să lupte în Ucraina.