„Nu vrem război”, transmite Lukașenko, după ce s-a întâlnit cu reprezentanți ai lui Zelenski

Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a dezvăluit joi că s-a întâlnit recent la Minsk cu reprezentanți ai omologului său ucrainean Volodimir Zelenski, o întâlnire desfășurată pe fondul escaladării tensiunilor dintre țările lor în urma amenințărilor lui Zelenski cu acțiuni de neutralizare a releelor de pe teritoriul belarus folosite pentru ghidarea dronelor rusești în atacurile asupra Ucrainei.

„Cu puțin timp în urmă au fost aici reprezentanții lui Zelenski”, a declarat Aleksandr Lukașenko în timpul unei întâlniri cu guvernatorul regiunii ruse Moscova, Andrei Vorobiev, după cum relatează agențiile EFE și Agerpres.

Președintele belarus a mai afirmat că le-a cerut delegaților ucraineni să-i transmită lui Zelenski că „dacă el crede că ne poate vorbi așa și apoi să ne atragă în război, atunci trebuie să înțeleagă că natura războiului se va schimba radical”.

Lukașenko s-a referit astfel la o cerere ultimativă prin care Zelenski i-a cerut săptămâna trecută să dezactiveze stațiile de releu instalate în proximitatea frontierei belaruso-ucrainene și folosite pentru ghidarea dronelor rusești în atacurile asupra Ucrainei, președintele ucrainean amenințând că, în caz contrar, Kievul va acționa singur pentru a neutraliza aceste instalații.

Miercuri seară, Zelenski a declarat că aceste relee au fost dezactivate de către autoritățile de la Minsk. „Începând din 22 iunie, stațiile de releu au încetat să funcționeze pe teritoriul Belarusului”, a spus Zelenski într-un mesaj audio adresat presei. „Dacă le-au desființat sau nu, sincer, nu știu deocamdată. Dar încercăm să aflăm”, a adăugat el.

Cine trage Belarusul în război

În declarația sa de joi, Lukașenko nu a confirmat dezactivarea acelor relee, dar a susținut că Zelenski și echipa acestuia „înțeleg” poziția Minskului, aceea că Belarusul nu dorește să fie implicat în războiul dintre Rusia și Ucraina.

„Nu vrem război”, a spus Lukașenko. Continuând mesajul într-un mod criptic, el a descris Ucraina drept o „monedă de schimb” într-un joc mai amplu.

De partea sa, președintele Zelenski a susținut repetat în ultimele luni că Moscova ar intenționa să implice Minskul mai profund în războiul din Ucraina, după ce armata rusă a folosit teritoriul belarus pentru ofensiva asupra nordului Ucrainei la începutul invaziei lansate în 2022.

Reacționând, tot joi, față de aceste afirmații, ministrul belarus al apărării, Viktor Hrenin, a afirmat că există într-adevăr încercări de atragere a țării sale în război, dar nu din partea Rusiei, ci din partea Occidentului care susține Ucraina.

„Situația de-a lungul granițelor noastre este extrem de instabilă și escaladează. Dincolo de frontierele noastre, formațiunile de trupe NATO se consolidează, infrastructura este modernizată, bugetele militare ale statelor vecine cresc, iar politicienii fac declarații militariste stridente”, a remarcat ministrul belarus într-un discurs în fața ofițerilor absolvenți.

„Sunt în desfășurare eforturi de a prelungi, și chiar de a extinde, conflictul fierbinte declanșat de Occident în Ucraina. Astăzi, suntem tot mai conștienți de o încercare flagrantă de a atrage Belarusul în război”, a susținut el.

Rusia neagă și ea că ar încerca să implice Belarusul în război și a transmis de asemenea joi că va sprijini această țară aliată în conformitate cu acordurile bilaterale de securitate semnate.

Dar Ucraina este preocupată și de cooperarea dintre Moscova și Minsk la alte capitole decât cel militar, în special asistența energetică pe care Belarusul o oferă Rusiei în timp ce rafinăriile acesteia din urmă sunt atacate sistematic de dronele ucrainene, atacuri care au provocat o criză de combustibili în Rusia.

Astfel, în primele cinci luni ale acestui an, transporturile feroviare de benzină de la rafinăriile din Belarus către Rusia au crescut de aproape 13 ori față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce transporturile de motorină din Belarus s-au triplat, potrivit surselor Reuters.

În cererea ultimativă adresată săptămâna trecută președintelui belarus, Zelenski i-a solicitat acestuia de asemenea să nu mai furnizeze combustibili Rusiei.