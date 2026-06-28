După interzicerea steagului la Cluj, Moscova răbufnește. Acuză o „rusofobie monstruoasă” și îl critică pe Emil Boc

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a lansat un atac dur la adresa autorităților române, după anunţul primarului din Cluj-Napoca, Emil Boc, privind interzicerea utilizării simbolurilor de stat de către echipa rusă de gimnastică ritmică la o competiție în România.

Zaharova a acuzat că sportivii ruși s-au confruntat cu „un nou exemplu de arbitrar vădit și de politizare a sportului internațional”.

„Contrar deciziilor recente ale Federaţiei Internaţionale de Gimnastică şi ale Uniunii Europene de Gimnastică privind eliminarea tuturor restricţiilor aflate în vigoare şi restabilirea deplină în drepturi a sportivilor noştri, acestora li s-a interzis utilizarea drapelului naţional şi a imnului naţional la competiţia desfăşurată în România. Singura reacţie posibilă şi firească din partea Rusiei a fost refuzul de a participa la competiţie”, a spus purtătoarea de cuvânt a MAE rus, citată de Ambasada Rusiei la București.

Zaharova l-a indicat direct pe Emil Boc drept responsabil pentru situație, susținând că menținerea restricțiilor a fost impusă de primarul clujean „sub pretextul declarațiilor de rutină privind combaterea statului «agresor»”.

„Nici organizatorii competiției, nici autoritățile nu au îndrăznit să i se opună acestui politician local, care, se pare, a decis să-și sporească astfel propriul «prestigiu»”, a declarat reprezentanta diplomației ruse.

Zaharova a mai acuzat că în România se promovează rusofobia și a susținut că acest fenomen „produce efecte monstruoase”, afectând organizarea competițiilor sportive internaționale.

Reprezentanta Moscovei a mai susținut că România „nu este capabilă să asigure condiții egale pentru participanții la competiții internaționale de anvergură” și a sugerat că țara noastră ar trebui să nu mai aibă dreptul de a candida pentru organizarea unor astfel de competiții.

Zaharova încheiat cu un avertisment pentru autorităților române: „Partea rusă nu va lăsa această situație fără consecințe.”

Echipa naţională rusă de gimnastică ritmică a decis să se retragă de la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică din 2026, de la Cluj-Napoca, „din cauza unor încălcări grave ale regulilor de competiţie din partea organizatorilor”, a anunţat vineri biroul de presă al Federaţiei Ruse de Gimnastică (RGF).

Reacţia a venit după ce primarul oraşului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunţat că la competiţie nu va fi afişat steagul Rusiei şi nu se va intona imnul ţării.