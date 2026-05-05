După Israel, Ucraina acuză încă o țară că primește grâu furat de ruși din teritoriile ocupate

Șeful diplomației ucrainene, Andrii Sîbiga, a acuzat marți Egiptul că a permis unei nave rusești să descarce într-unul din porturile sale cereale preluate din teritoriile ucrainene ocupate de armata Moscovei, în ciuda solicitărilor repetate din partea Kievului de a nu permite acest lucru, informează agenția spaniolă de presă EFE.

„În ciuda avertismentelor repetate, navei ASOMATOS i s-a permis să descarce 26,9 tone de grâu ucrainean furat. Este al patrulea caz de spălare a cerealelor rusești în porturile egiptene începând din luna aprilie”, a scris Sîbiga, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, potrivit Agerpres.

Ministrul ucrainean de Externe a mai spus că Parchetul ucrainean a cerut Ministerului Justiției din Egipt asistență juridică pentru a preveni descărcarea mărfurilor pe care Ucraina le consideră „ilegale”.

Respectiva încărcătură a fost exportată prin peninsula Crimeea ocupată de Rusia.

„Ucraina este o țară care a jucat ani la rând rolul unui garant de încredere al securității alimentare a Egiptului și nu înțelegem de ce partenerii noștri egipteni continuă să accepte cereale ucrainene furate”, a șeful diplomației ucrainene, care a cerut confiscarea „bunurilor furate din teritoriile ocupate”.

Kievul a trimis recent mesaje similare și guvernului israelian, după ce mai multe transporturi de cereale provenite din teritoriile ocupate ale Ucrainei au fost descărcate în Israel de la începutul acestui an.

Un importator privat israelian a renunțat în cele din urmă luna trecută la un astfel de transport, deși guvernul israelian a estimat că Ucraina nu a prezentat suficiente dovezi care să ateste originea bunurilor și a justifica intervenția autorităților.