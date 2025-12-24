După o așteptare de patru ani, Netflix difuzează primele imagini cu unul dintre cele mai așteptate filme din 2026. „Se pare că Tommy Shelby nu a terminat cu mine…”

Netflix a lansat primul trailer pentru filmul „Peaky Blinders: The Immortal Man” cu Cillian Murphy în rol principal, scrie News.ro.

La patru ani după ce şi-a luat rămas bun de la clanul Shelby, cea mai notorie bandă criminală din Birmingham revine în trailerul oficial al Netflix. Filmul, care este o continuare a serialului poliţist de succes, va fi lansat în anumite cinematografe din 6 martie şi va fi disponibil pe Netflix începând cu 20 martie.

Continuarea îl readuce pe Cillian Murphy în rolul Tommy Shelby din universul „Peaky Blinders”. „Se pare că Tommy Shelby nu a terminat cu mine… Este foarte satisfăcător să colaborez din nou cu Steven Knight şi Tom Harper la versiunea cinematografică a „Peaky Blinders”. Este un film pentru fani”, a declarat Murphy despre revenirea sa în iunie 2024.

Serialul a avut premiera pe BBC în 2013, iar Netflix a achiziţionat ulterior drepturile pentru Statele Unite. „Peaky Blinders” s-a încheiat în 2022, după şase sezoane. Serialul a fost creat de scenaristul britanic Steven Knight.

Distribuţie: Cillian Murphy, câştigător al Premiului Oscar (Oppenheimer, A Quiet Place Part II); Rebecca Ferguson (Dune, Mission Impossible); Tim Roth, nominalizat la Premiul Oscar® (Reservoir Dogs, The Hateful Eight); Sophie Rundle (After the Flood, Gentleman Jack); Ned Dennehy (Culprits, The Peripheral); Packy Lee (Blue Lights); Ian Peck (His Dark Materials, Robin Hood); Jay Lycurgo (Steve, Half Bad: The Bastard Son & The Devil Himself); cu Barry Keoghan, nominalizat la Premiul Oscar (Saltburn, The Banshees of Inisherin) şi câştigătorul Premiului Emmy, Stephen Graham (Adolescence, A Thousand Blows).

Producători sunt: Guy Heeley, Cillian Murphy, Steven Knight, Patrick Holland. Producători Executivi: Andrew Warren, Caryn Mandabach, Jamie Glazebrook, Tom Harper şi David Kosse.