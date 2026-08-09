După o zi de pauză, revine valul de aer african în România. „Marți atingem apogeul”

Meteorologii au emis, duminică, o informare de caniculă, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat, nopți tropicale, valabilă în toată țara, valabilă începând de luni, ora 10:00, până miercuri, ora 21:00.

Potrivit meteorologilor, vor fi caniculă și temperaturi deosebit de ridicate, luni în vestul țării, marți în vest, nord-vest, în sud și pe arii restrânse în rest, iar miercuri, local în sud-sud-vest.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 30 și 36 de grade, iar marți în Câmpia de Vest vor atinge 37…38 de grade.

Disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, luni în regiunile vestice și sud-vestice, marți îndeosebi în zonele de câmpie, iar miercuri local în sudul teritoriului.

Nopțile vor fi tropicale, pe arii restrânse în vestul și sudul țării, cu cele mai ridicate temperaturi minime în Dealurile de Vest și pe litoral, până la 22…23 de grade.

Cod galben de caniculă în 7 județe

ANM a transmis și o atenționare cod galben de caniculă pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureș, valabilă 24 de ore, de luni, ora 10:00, până marți, ora 10:00.

Potrivit meteorologilor, fenomenele vizate sunt: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33…34 de grade în Maramureș și nord-vestul Transilvaniei și 34…36 de grade în Banat și Crișana, iar pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime de 21…23 de grade în dealurile vestice.

Val de aer african

Duminică, vremea va fi frumoasă în toată țara, cu maxime de 33-34 de grade Celsius în vestul și sud-vestul țării, în timp ce în București termometrele vor arăta 31-32 de grade.

Însă începutul de săptămână va aduce un noul val de căldură, care se datorează unui front de aer african, care va cuprinde înteaga României începând de luni, a explicat Mihai Timu, meteorolog ANM, la Digi 24.

„De mâine (luni, n.r.) vom avea din nou un puseu de aer tropical dinspre nordul Africii. Temperaturi caniculare în jurul a 35 de grade Celsius în Banat, Crișana. Marți atingem apogeul, să spunem așa. Ne așteptăm canicula să se extindă din vest și prin nord-vest, prin centru, prin sud, mai puțin în estul țării, în rest înregistrăm 37-38 de grade Celsius prin Câmpia de Vest, urmând ca miercuri, din nou, acest val de aer cald să se retragă către sud, sud-vest. 35 – 37 de grade Celsius să se mai înregistreze prin sudul Banatului, Oltenia și sud-vestul Munteniei, urmând ca joi și vineri să ne răcorim din nou, să vorbim de temperaturi apropiate de normal”, a declarat Timu.

Ploile vor fi slabe și doar izolat se vor înregistra în zonele de munte și mai ales în cursul după-amiezii.