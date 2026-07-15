„O altă opțiune nucleară” pentru Iran după Ormuz: Punctul de strangulare care riscă să devină câmpul de luptă decisiv al conflictului

După ce a blocat traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, Iranul dă acum semnale că ia în calcul să joace cea mai periculoasă carte de până acum: folosirea aliaților Houthi din Yemen ca să blocheze poarta de acces Bab el-Mandeb către Marea Roșie, ceea ce va deschide un nou front împotriva Washingtonului și va pune în pericol două dintre cele mai vitale artere ale lumii din domeniul energiei, a scris marți agenția de presă Reuters, într-o analiză.

Pe măsură ce atacurile SUA se intensifică în interiorul Iranului și atacurile grupării rebelilor Houthi se înmulțesc în paralel, analiștii afirmă că Teheranul extinde conflictul și încearcă să sporească presiunea asupra Washingtonului, crescând amenințarea la adresa comerțului global și a aprovizionării cu energie dincolo de Golful Persic.

Iranul și-a demonstrat deja puterea celui mai valoros atu strategic al său prin perturbarea traficului prin strategica strâmtoare Ormuz. Acum pare pregătit să deschidă un al doilea punct de presiune la Bab el-Mandeb, strâmtoarea îngustă care leagă Marea Roșie de Golful Aden, prin care trec exporturile de petrol saudite și o parte substanțială a transportului maritim mondial.

Un înalt oficial yemenit a avertizat luni că forțele armate ale țării sunt pregătite să închidă strâmtoarea Bab el-Mandeb – o măsură care, potrivit acestuia, ar putea face ca prețurile petrolului să urce vertiginos până la 200 de dolari pe baril – dacă Arabia Saudită va continua să atace Yemenul, conform unui articol publicat de site-ul Press TV din Iran.

Mohammed al-Farah, membru al biroului politic al Ansarullah, mișcarea de rezistență a rebelilor Houthi, a declarat că Washingtonul incită Arabia Saudită să atace Yemenul și că o astfel de provocare nu ar fi niciodată în interesul Statelor Unite.

„Dacă situația actuală se agravează, Strâmtoarea Bab el-Mandeb și Strâmtoarea Ormuz vor fi închise în cadrul unei alianțe operaționale. Prețurile petrolului ar urca atunci vertiginos la 200 de dolari pe baril, provocând un șoc îngrozitor”, a avertizat el.

Dacă strâmtoarea Ormuz este cea mai puternică pârghie strategică a Teheranului, atunci Bab el-Mandeb ar putea fi ultima sa rezervă majoră, afirmă analiștii.

„Iranul este dispus să meargă până la capăt”, a declarat, pentru Reuters, Fawaz Gerges, specialist în Orientul Mijlociu. El a spus că Teheranul îi arată Washingtonului că poate amenința simultan ambele puncte de strangulare, transformând conflictul dintr-o confruntare bilaterală într-o provocare la adresa căilor maritime care stau la baza comerțului energetic global.

„Acum (Teheranul) escaladează conflictul atât la nivel local, cât și la scară largă. Mesajul este că nu doar Strâmtoarea Ormuz, ci și Bab el-Mandeb sunt în pericol”, a mai spus Gerges.

„Extinderea treptată a misiunii”

Pericolul, spun analiștii, nu constă atât într-o revenire imediată la un război total, cât într-o „extindere treptată a misiunii”, lentă, dar implacabilă, în care fiecare parte ridică miza fără a ajunge la o confruntare directă.

Pe măsură ce conflictul se extinde din Golful Persic către Marea Roșie, amenințarea crescândă la adresa comerțului și a aprovizionării cu energie ar putea, de asemenea, să sporească presiunea asupra Washingtonului și Teheranului pentru a reveni la negocieri înainte ca cele două puncte de strangulare petroliere, cele mai importante din lume, să devină câmpul de luptă decisiv al conflictului.

Dennis Ross, fost negociator american pentru pace în Orientul Mijlociu, a declarat că, din punctul de vedere al Washingtonului, „problema este: cum poți schimba calculul iranienilor până în punctul în care aceștia să fie din nou dispuși să negocieze, dar nu doar să discute, ci să ajungă efectiv la un acord care să fie… acceptabil”.

Atacurile Houthi asupra navigației comerciale

Gruparea rebelilor Houthi a demonstrat deja că poate bloca comerțul global prin strâmtoarea Bab el-Mandeb. După izbucnirea războiului din Fâșia Gaza, în octombrie 2023, gruparea susținută de Iran a lansat atacuri asupra navelor comerciale din Marea Roșie, afirmând că vizează navele care au legături cu Israelul, în semn de sprijin pentru palestinieni.

Campania a forțat marile companii de transport maritim să-și redirecționeze navele în jurul Africii de Sud, crescând costurile de transport, și a determinat lovituri aeriene din partea SUA și a Marii Britanii, precum și o misiune navală multinațională pentru protejarea transportului maritim.

Andreas Krieg, conferențiar la Școala de Studii de Securitate a King’s College din Londra, a descris cea mai recentă amenințare a rebelilor Houthi drept „o altă opțiune nucleară” pentru Iran după Strâmtoarea Ormuz – una pe care ar recurge la ea doar dacă Garda Revoluționară Islamică (IRGC) ar ajunge la concluzia că revenirea la un război total a devenit inevitabilă.

El a avertizat însă că, dacă Washingtonul ar intensifica atacurile asupra infrastructurii critice a Iranului, atunci Teheranul ar putea răspunde folosindu-și aliații yemeniți pentru a închide strâmtoarea Bab el-Mandeb, agravând șocul economic provocat deja de strâmtoarea Ormuz.

Abdulaziz Sager, președintele Centrului de Cercetare a Golfului, cu sediul în Arabia Saudită, a declarat că statele din Golf consideră din ce în ce mai mult că diplomația cu Iranul și-a atins limitele, în ciuda costurilor ridicate pe care orice confruntare de amploare le-ar impune regiunii.

„Atât un Iran victorios, cât și un Iran învins au consecințe pentru regiune”, a afirmat Sager, adăugând că „multe state din Golf ar putea considera costurile celei din urmă variante ca fiind mai acceptabile dacă acestea ar conduce la un mediu de securitate regional mai stabil”.

El a afirmat că rebelii Houthi își păstrează capacitatea de a perturba navigația prin strâmtoarea Bab el-Mandeb, dar este puțin probabil să escaladeze conflictul fără o direcție clară din partea Teheranului. Orice încercare a acestei grupări de a amenința transportul maritim, a adăugat el, ar putea declanșa o reacție militară mai amplă din partea Statelor Unite și a partenerilor lor, menită să slăbească semnificativ capacitățile grupării.

Războiul, declanșat la sfârșitul lunii februarie de SUA și Israel, a destabilizat Golful și s-a extins în întreaga regiune, Iranul atacând baze americane din mai multe țări. Mii de oameni au fost uciși în acest război, în principal în Iran și Liban.