După plecarea surpriză de la Antena 3 CNN, Răzvan Dumitrescu dezvăluie ce va face în continuare: „Niciodată n-am plecat de unde am fost înainte chiar de a veni la Antena 3”

După 16 ani petrecuți la Antena 3, Răzvan Dumitrescu și-a anunțat duminică plecarea. Jurnalistul respinge ideea de a reveni la „o televiziune clasică”, dar oferă măcar un indiciu despre ceea ce va face în continuare.

„Niciodată n-am plecat de la DCnews, unde am fost înainte chiar de a veni la Antena 3, în calitate de fondator (alături de Bogdan Chirieac)”, a declarat Dumitrescu, pentru PaginadeMedia.

Aici el realizează emisiunea „Ce se întâmplă”, pe DCnews, în fiecare joi, de la ora 12.00, proiect pe care îl va realiza în continuare.

Dumitrescu a respins ideea de a reveni la o televiziune clasică: „Exclus”, dar nu închide ușa și altor oportunități: „Vom vedea”.

În vârstă de 61 de ani, Răzvan Dumitrescu este una dintre cele mai importante figuri ale Antenei 3 din ultimul deceniu. Era cunoscut publicului și până la venirea la Antena 3, fiind una dintre vedetele Realității TV pe vremea lui Sorin Ovidiu Vîntu.

Un episod aproape uitat din CV-ul lui Dumitrescu

Pe 26 noiembrie 2009, în cadrul unei emisiuni difuzate de Realitatea TV și moderată de jurnalistul Răzvan Dumitrescu, au fost prezentate imagini în care Traian Băsescu părea să lovească un minor. Băsescu era în direct la Realitatea și a fost confruntat direct de Dumitrescu.

Imaginile datau din 2004, de la un miting electoral la Ploiești în care Traian Băsescu lovea aparent un copil în zona feței.

Băsescu a jurat pe Biblie mai apoi că nu l-a lovit cu pumnul pe copil.