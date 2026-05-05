După PNL, și USR a votat ce va face după ce Guvernul Bolojan a căzut prin moțiune de cenzură

În paralel cu PNL, și USR a votat din nou, marți seară, rezoluția care exclude o majoritate guvernamentală cu PSD.

Decizia a fost luată de Comitetul politic USR, care reunește 160 de lideri ai partidului, și anunțată pe Facebook de liderul USR, Dominic Fritz:

“Comitetul Politic al USR își menține decizia anterioară de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD.

USR continuă direcția politică reformatoare. USR va propune Partidului National Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori. Îl mandatează pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții în acest sens cu președintele PNL, Ilie Bolojan”.