„După primele zile de grădiniță, a reînceput să facă pipi pe el, cere iar suzeta și vorbește ca un bebeluș”. Cât durează regresiile care apar în perioada de adaptare

După primele săptămâni de grădiniță, în unele familii cu copii mici au loc schimbări surprinzătoare. Copilul care renunțase de luni bune la scutec și știa clar să spună că are nevoie la toaletă începe să facă iar pe el. Cel care adormea singur fuge iar seara în patul părinților. Cel care mânca singur cere să fie iar hrănit de părinte cu lingurița, iar cel care vorbea corect și cursiv revine la limbajul de bebeluș. Toate aceste manifestări, numite regresii, sunt specifice perioadei de adaptare la grădiniță. E important ca părinții să le înțeleagă și să reacționeze corect, pentru a-l putea ajuta pe cel mic să depășească această perioadă.

Grădinița îi cere copilului să proceseze multă noutate într-un timp scurt: despărțirea de părinte, un alt program, reguli, copii și adulți noi, activități și un spațiu în care încă nu are reperele de acasă. „Regresia nu este un eșec al părintelui și nici o încăpățânare din partea copilului. Din punct de vedere psihologic, regresia poate fi o reacție temporară, ce apare ca un mecanism natural de apărare. Atunci când creierul micuțului depune un efort uriaș pentru a procesa noutatea, regulile și mediul de la grădiniță, energia lui mentală se epuizează. Pentru a face față stresului adaptării, creierul se întoarce temporar la comportamente dintr-o etapă anterioară, când s-a simțit complet protejat și în siguranță”, explică psiholoaga Mădălina-Florentina Bădulescu.

Cum se manifestă regresia

Copilul poate începe din nou să facă pe el

O schimbare care îi îngrijorează pe părinți este faptul că cel mic nu mai folosește singur toaleta și uită să anunțe când are nevoie la baie, așa că face din nou pe el. Acest lucru poate fi semn al regresiei, dar poate indica și o problemă medicală.

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