După Realitatea Plus, și Gold FM câștigă în instanță în fața CNA. Decizia luată azi de Curtea de Apel București

Curtea de Apel București a decis joi să suspende decizia CNA prin care membrii forului au retras licența pentru postul de radio Gold FM, al lui Cozmin Gușă.

La fel ca Realitatea Plus, și reprezentanții Gold FM au inițiat două procese: unul de suspendare a deciziei CNA (cel câștigat astăzi) și altul de anulare completă a deciziei forului audiovizual.

Curtea de apel București a decis joi că până la finalizarea celui de-al doilea proces, prin care Gold FM cere anularea deciziei CNA de retragere a licenței, postul de radio să emită în continuare.

Decizia Curții de Apel de suspendare a deciziei CNA poate fi contestată, dar este executorie.

„Admite cererea. Dispune suspendarea executării deciziei nr.260/07.04.2026 până la soluţionarea definitivă a cauzei pe fond. Executorie de drept. Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare, care se va depune la Curtea de Apel Bucureşti- Sectia a IX-a de contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată astăzi, 09.04.2026, soluţia fiind pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în decizia instanței, publicată pe portalul instanțelor de judecată.

CNA a decis marți retragerea licenței audiovizuale pentru postul Gold FM, controlat de familia fostului politician Cozmin Gușă.

Motivul retragerii licenței este, ca și în cazul Realitatea Plus, neplata la timp a amenzilor.

Postul Gold FM, controlat de familia fostului politician Cozmin Gușă, a fost amendat de-a lungul timpului de mai multe ori de CNA.