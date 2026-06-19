După SUA, Ucraina are „a doua cea mai puternică armată a NATO”, afirmă Zelenski. Argumentul invocat

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține o declarație de presă, în prezența ministrului german al apărării, după o vizită la o bază de antrenament militar din Mecklenburg-Vorpommern, nord-estul Germaniei, pe 11 iunie 2024, unde soldații ucraineni sunt instruiți să folosească sistemele antiaeriene „Patriot”. FOTO: Jens Büttner / AFP / Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat forțele armate ale țării sale drept practic a „doua cea mai puternică armată a NATO”, a scris vineri agenția germană de presă DPA.

Ucraina și-a dovedit capacitatea de a rezista agresiunii ruse și este un partener important pentru țările NATO, a afirmat liderul ucrainean într-o întâlnire cu presa, adăugând că „NATO are nevoie de noi”.

Zelenski a adăugat că acest fapt este deja recunoscut de către toți șefii de stat din NATO.

Armata ucraineană s-a dovedit a fi mai mult decât capabilă să se opună forțelor armate ruse – considerate pe scară largă a doua cea mai puternică armată din lume – în apărarea împotriva invaziei Moscovei, conform președintelui ucrainean.

Ucraina nu este membră a Alianței Nord-Atlantice, a cărei cea mai puternică armată este cea a SUA. Unul dintre obiectivele declarate ale Moscovei în război este să împiedice aderarea Kievului la alianța militară occidentală, așa cum este prevăzut în Constituția Ucrainei.

De când SUA încearcă să medieze conflictul, discuțiile despre posibila aderare a Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică au fost puse pe pauză, notează Agerpres.

Zelenski numește „scopul” lui Putin

Volodimir Zelenski a apreciat că președintele rus Vladimir Putin va rămâne la Kremlin până la moartea acestuia, scopul lui fiind de a restabili Uniunea Sovietică, destrămată în 1991.

„Însă această restabilire este imposibilă fără Ucraina și de aceea situația actuală este atât de dificilă pentru noi, dragi ucraineni”, a spus Zelenski.

La sfârșitul anului 2025, Statele Unite au discutat un plan de încheiere a războiului, care, în special, prevedea drept una din condiții solicitarea Rusiei ca Ucraina să renunțe la aspirația de a adera la NATO.

Atunci, președintele Volodimir Zelenski a declarat că Kievul nu este de acord cu această condiție. Potrivit acestuia, decizia privind aderarea Ucrainei la Alianță ar trebui luată doar de țările NATO, nu de Rusia.

În același timp, președintele american Donald Trump declarase că Ucraina „nu a avut niciodată vreo șansă” să adere la NATO.