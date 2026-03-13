După trei ședințe consecutive care nu s-au ținut, Consiliul General se reunește vineri în plin conflict Ciucu-Băluță. Mizele de pe ordinea de zi

O nouă ședință de Consiliu General a fost convocată, vineri, începând cu ora 10.00, aceasta venind după 3 ședințe consecutive care nu s-au ținut din lipsă de cvorum. Ședința a fost convocată de această dată de grupul de consilierii PSD și are pe ordinea de zi, proiectele inițiate de grupul politic, dar și validarea consilierului de la REPER, care de peste o lună nu poate să depună jurământul din cauză că nu s-au ținut ședințe. Pe ordinea suplimentară apar și proiectele primarului Ciprian Ciucu.

De asemenea, cele două proiecte inițiate de grupul PSD – și care vizează transferul mai multor bulevarde de la Primăria Capitalei la Primăria Sectorului 4, bucureștenii să plătească apa caldă doar dacă este furnizată la temperatura din contract – au fost modificate și Primăria a elaborat rapoartele de specialitate. Ședința de astăzi ar putea aduce răspunsul și la întrebarea dacă c conflictul virulent din ultimele săptămâni dintre primarul Ciprian Ciucu și liderul PSD București, Daniel Băluță va continua sau nu.

Cum a explicat PSD absența de la ședințe

Reamintim că, cel puțin la nivel oficial, până acum, reprezentanții PSD au declarat că au absentat deoarece Primăria Capitalei nu a redactat rapoartele de specialitate pentru aceste proiecte, astfel încât acestea să poată fi puse pe ordinea de zi și aprobate legal. Primarul general, Ciprian Ciucu, a declarat în replică că nu poate redacta rapoartele deoarece ce cere PSD este ilegal.

În final, PSD a renunțat la aprobarea direct în Consiliul General a modului în care va fi plătită gigacaloria de către bucureșteni – formula agreată de ambele părți fiind împuternicirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov să facă actualizarea diagramei de reglaj pentru plata gigacaloriei.

Opt artere transferate la Primăria lui Băluță

În ceea ce privește transferul bulevardelor cerute de Primăria Sectorului 4, la Sectorul 4, noul proiect de hotărâre propune ca darea în administrare să se facă doar până la finalul anului 2030, iar în cazul în care Primăria Capitalei are lucrări de termoficare sau de infrastructură acolo, Primăria Sectorului 4 este obligată să predea respectivul amplasament până la finalizarea lucrărilor. În cazul nerespectării, dreptul de administrare dat Sectorului 4 încetează.

În raportul de specialitate înaintat de Primăria Capitalei, se arată însă că Primăria Sectorului 4 nu a prezentat actele din care să reiasă ce lucrări a făcut până acum pe aceste bulevarde, dacă s-a făcut sau nu recepția și dacă lucrările mai sunt în garanție.

Este vorba despre 8 artere – Bulevardul Alexandru Obregia, Strada Emil Racoviță, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Bulevardul Tineretului, Strada Sergent Ion Iriceanu, Bulevardul Gheorghe Șincai, Șoseaua Giurgiului și Șoseaua Olteniței.

Săptămâna trecută, Ciprian Ciucu declara că, în 2017, Primăria Sectorului 4 a primit acele bulevarde cu un anumit scop, dar le-au schimbat destinația, iar din acest motiv nu se poate întocmi raportul de specialitate.

„Ei au cerut bulevardele pe care le-au luat în administrare cu anumită destinație, dar au făcut lucrări și au schimbat destinația. A expirat perioada în care li s-a dat în administrare, iar dacă doresc să prelungim, trebuie să facă dovada că au făcut lucrările respectând destinația care i-a fost dată de către PMB. Dar noi știm, și dânsul știe, că nu a respectat destinația. (…) El (n.r. Daniel Băluță) ar trebui să vină cu recepțiile, dar ce face domnul Băluță, vine și spune să i se dea pe perioada amortizării investiției. Vreau să-l informez, dacă nu a aflat după atâția ani, că bunurile publice nu se amortizează, nu există așa ceva în Codul administrativ și vrea să se ducă pe o zonă din Codul civil, care nu este aplicabilă, și în loc să facă dovada că a respectat destinația, se duce și o dă cu manta. Hotârârea promovată este ilegală, nu poate fi votată în această formă. Ca să putem întocmi un raport pozitiv sau negativ, el trebuie să aducă hârtiile, după care i se poate pune pe ordinea de zi. I-am cerut documentele, dar nu le-am primit”, a explicat Ciucu săptămâna trecută.

Ciucu ar putea avea majoritatea

O altă miză a ședinței de vineri este validarea consilierului REPER. Validarea acestuia ar înclina balanța în favoarea unei majorități în jurul primarului general, în condițiile în care în prezent PNL, USR, REPER, PMP și Forța Dreptei au împreună 27 de consilieri, iar PSD, AUR și PUSL au tot 27 de consilieri.

Cele mai importante proiecte de pe ordinea de zi sunt:

împuternicirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov să facă actualizarea diagramei de reglaj pentru plata gigacaloriei;



darea în administrarea Primăriei Sectorului 4 a unor bulevarde din Sectorul 4, până în 2030;

aprobarea achiziționării de servicii de audit extern de către Municipiul București pentru Societatea de Transport București STB S.A. și Compania Municipală Termoenergetica București S.A.



aprobarea unui protocol pentru coordonarea lucrărilor de lărgire a străzii Prelungirea Ghencea, astfel încât toate instituțiile care au proiecte acolo să colaboreze;



declanșarea procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire Bd. Dimitrie Pompeiu cu extindere infrastructură de tramvai și străpungere Bd. Barbu Văcărescu plus onstruirea unei parcări park&ride;



Împuternicirea Sectorului 1 să achiziționeze o parte din imobilul situat în București, Bd. Lascăr Catargiu nr. 12 ;

achiziționarea unor imobile din Bucureștii Noi pentru realizarea proiectului Promenada Verde;



reglementarea utilizării materialelor pirotehnice pe raza municipiului București;

Blocajul din Consiliul General nu poate continua

Teoretic, situația nu poate continua, deoarece, potrivit Codului Administrativ, absența nemotivată la 3 ședințe ordinare consecutive duce la încetarea mandatului consilierului local, înainte de termen.

Tot potrivit Codului administrativ, Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de drept în următoarele situații:

a) în cazul în care acesta nu se întruneşte cel puţin într-o şedinţă ordinară sau extraordinară, pe durata a patru luni calendaristice consecutive, deşi a fost convocat conform prevederilor legale;

b) în cazul în care nu a adoptat nicio hotărâre în 3 şedinţe ordinare sau extraordinare ţinute pe durata a patru luni calendaristice consecutive;

„Primarul, viceprimarul, secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, prefectul sau orice altă persoană interesată sesizează instanţa de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanţa analizează situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotărârea instanţei este definitivă şi se comunică prefectului”, se mai arată în lege.

Ședința de pe 6 martie ar fi a patra fără cvorum.

Unde a apărut blocajul

În luna ianuarie, Cezar Cobianu, consilier general din partea REPER, a murit, iar pe 29 ianuarie, Consiliul General a adoptat o hotărâre de încetare a mandatului său și vacantare a postului. La următoarea ședință, trebuia validat un nou consilier din partea REPER, Georgiana Diță. De validarea ei, depinde majoritatea în Consiliul General.

Astfel a început blocajul. Dacă Georgiana Didiță de la REPER depunea jurământul, atunci PNL, USR, REPER, PMP și Forța Dreptei aveau 28 de consilieri, deci majoritatea anunțată de primarul Ciprian Ciucu.

În luna februarie, au fost programate 4 ședințe de Consiliu General, dar 3 nu s-au ținut fiindcă nu a fost cvorum, la ședințele convocate de primarul Ciucu a lipsit AUR și PSD, iar la cele convocate de consilierii PSD a lipsit opoziția. La singura ședință CGMB care a avut loc, pe 17 februarie, a fost cvorum, dar proiectul nu a fost pus pe ordinea de zi.

Pentru a exista cvorum este nevoie de 28 de consilieri, dar în acest moment fiecare parte are doar 27 de consilieri, astfel că ședințele Consiliului General nu se pot desfășura dacă nu se ajunge la o înțelegere.

Pe 6 martie, primarul Ciprian Ciucu a convocat o nouă ședință de Consiliu General, care s-a încheiat după 5 minute din lipsă de cvorum. Pe 10 martie, consilierii PSD au convocat o nouă ședință, dar cu o zi înainte de a avea loc, au renunțat la ea.