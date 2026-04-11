După Trump, Viktor Orban primește susținerea a doi lideri europeni. „N-am întâlnit niciodată un astfel de războinic”

După ce vicepreședintele SUA JD Vance a venit la Budapesta pentru a transmite susținerea președintelui Donald Trump pentru premierul ungar Viktor Orban și partidul său, FIDESZ, doi prim-miniștri europeni transmit mesaje de susținere pentru actualul lider de la Budapesta

„Nu am întâlnit niciodată un astfel de războinic pentru suveranitate și interesele naționale ale țării sale precum prim-ministrul ungar Viktor Orban” a declarat premierul Slovaciei, Robert Fico, citat de Reuters.

Fico este la al patrulea mandat ca prim-ministru, începând cu 2023, iar Slovacia a fost un aliat cheie al Ungariei, ambele țări menținând relații apropiate cu Moscova, opunându-se sancțiunilor Uniunii Europene și continuând să cumpere petrol și gaze din Rusia. Ambele țări au intrat în conflict cu instituțiile europene în ce privește respectarea statului de drept.

Premierul Cehiei Andrej Babis, un om de afaceri miliardar care s-a transformat dintr-un politician liberal pro-UE într-un aliat apropiat al lui Orban în grupul Patrioților pentru Europa din Parlamentul European, și-a exprimat și el sprijinul pentru premierul FIDESZ.

„El a luptat întotdeauna pentru o Europă mai puternică, una construită pe pace, suveranitarea națiunilor, state membre suverane, competitivitate. În vremuri tulburi, alegerea stabilității și a capacității dovedite de a conduce contează mai mult ca niciodată”, a scris Babis pe X.

De la întoarcerea la putere a lui Babis anul trecut, Cehia a tăiat ajutorul pentru Ucraina și, pe urmele Ungariei și Slovaciei, a refuzat să participe la împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat de UE Ucrainei.

Pe de altă parte, poziția Cehiei față de Rusia rămâne mai apropiată de curentul general din UE decât cea a Ungariei și Slovaciei.

FIDESZ, cotat pe locul 2 în sondaje

Cu doar câteva ore înainte de deschiderea urnelor în Ungaria, estimările arată că actualul premier ungar se va întoarce în opoziție după 16 ani.

Sondajul arată că partidul de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar, se află cu mult în fața partidului Fidesz al lui Viktor Orbán, aflat la guvernare.

Conform rezultatelor, Tisza deține 52,1% din voturi, față de 39,3% pentru Fidesz. Aceeași diferență, 52 la 39, era dată și de un alt sondaj, al Institutului Publicus.

Magyar îl devansează pe Orbán și în ceea ce privește popularitatea personală.

Când respondenții au fost întrebați cine consideră că este cel mai potrivit pentru funcția de prim-ministru al Ungariei, 48,7% l-au ales pe Magyar. Orbán a fost ales de 40,8%.