După ultima zi de vară care aduce caniculă în 13 județe urmează furtuni. Harta zonelor vizate

Ultima zi de vară calendaristică aduce tempraturi maxime de până 37 de grade în unele zone ale țării, iar începând cu miezul nopții vor fi vijelii în cea mai mare parte a teritoriului, potrivit ANM.

Meteorologii au emis, luni, o atenționare cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat, valabilă pe parcursul zilei de luni, 31 august, în 13 județe.

Conform avertizării, până la ora 21:00, în Banat, Crișana, Maramureș, în vestul Transilvaniei, în vestul și în sudul Olteniei, precum și în sud-vestul Munteniei, vor fi temperaturi caniculare, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest.

Cod galben de caniculă în intervalul 31 august, ora 10 – 31 august, ora 21. Sursă: ANM

Județele vizate codul galben de caniculă sunt: Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman.

Potrivit ANM, vremea se va menține călduroasă marți și miercuri în regiunile vestice și în cele sudice, iar în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat, cu un indice temperatură-umezeală apropiat de pragul critic de 80 de unități.

Ploi începând din această noapte

Ploil vor cuprinde treptat întreaga țara în prima zi de toamnă, a mai anunțat ANM, care a emis și o informare meteorologică, valabilă pentru toată țara, în intervalul 1 septembrie, ora 01 – 1 septembrie, ora 23.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, în noaptea de luni spre marți (31 august-1 septembrie) în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și al Olteniei, iar pe parcursul zilei de marți (1 septembrie) în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și în nordul Munteniei.

Aceasta se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze în general de 40…50 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10…15 l/mp și izolat de peste 20…25 l/mp, conform ANM.

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