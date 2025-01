După un avans fulgerător, rebelii congolezi spun că au cucerit Goma, unde sunt blocați și mercenari români

Rebelii congolezi au declarat duminică că au cucerit Goma, cel mai mare oraș din estul țării bogate în minerale, după o avansare fulgerătoare care a forțat mii de oameni să fugă și alimentează temerile privind un război regional, informează Reuters.

„Am cucerit Goma și am ordonat soldaților să se predea până la ora locală 3:00 a.m. (01:00 GMT)”, a declarat pentru Reuters Corneille Nangaa, lider al Alianței Fluviului Congo, care include M23.

Reuters a precizat că nu a putut stabili în mod independent dacă orașul se află în totalitate sub controlul rebelilor. Purtătorii de cuvânt ai guvernului de la Kinshasa și ai armatei nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii.



Rebelii M23, susținuți de Rwanda, au câștigat rapid teren în această lună în zona de frontieră estică a Republicii Democrate Congo, afectată de conflict, și au lansat un atac asupra orașului Goma, capitala provinciei Nord-Kivu, la începutul acestei săptămâni.

Potrivit unor surse ale PressOne, în zona de conflict se află mercenari români duși în Congo de către Horațiu Potra, românii luptând alături de forțele guvernamentale congoleze. Numărul acestora este incert fiind vorba de cel puțin câteva zeci de persoane, până la 200.

Ministerul Afacerilor Externe a precizat că „are în atenție” situția românilor din Republica Democratică Congo, aflați în provincia în care o grupare rebelă a declanșat o ofensivă împotriva trupelor guvernamentale.

Locuitorii au distribuit înregistrări video cu rebelii grupării armate M23 patrulând pe străzile principale din Goma, în urma unui avans fulgerător împotriva armatei congoleze duminică, în urma căreia zeci de mii de oameni au fugit din orașele învecinate, potrivit BBC.

VIDEO:



M23 forces are believed to have entered downtown Goma and are patrolling streets in Goma.



My sources just told me Goma airport is fully under M23.



European Mercenaries that have been fighting for President Tshisekendi are reported to have surrendered to M23. pic.twitter.com/UmqnxlJR7F