După un pictorial pe jet-ski, Emmanuel Macron este pus la zid. „Când țara arde, președintele se distrează”

„În timpul caniculei, când Franța arde, când o parte dintre francezi nu au putut pleca în vacanță, președintele se distrează cu jet ski-ul la Brégançon. Ăsta e mesajul?”, a scris Olivier Faure, după ce Emmanuel Macron a apărut pe coperta unei reviste săptămânale ilustrate, scriu AFP și Le Figaro.

Liderul Partidului Socialist din Franța, Olivier Faure, l-a criticat joi pe președintele Emmanuel Macron, care a apărut pe prima pagină a revistei „Paris Match” „distrându-se cu jet ski-ul”, în contextul în care liderul de la Palatul Elysee se afla în vacanță la Brégançon, pe fondul caniculei și al incendiilor care au cuprins Hexagonul.

„În timpul caniculei, când Franța arde, când o parte dintre francezi nu au putut pleca în vacanță, președintele se distrează cu jet ski-ul la Brégançon. Ăsta e mesajul? E foarte reușit”, a scris Faure, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, ca reacție la pictorialul de pe prima pagină a săptămânalului apărut joi.

Pendant la canicule, quand la France brûle, quand une partie des Français n’a pas pu partir en vacances, le président s’amuse en jet ski à Brégançon. C’est ça le message ?

C’est très réussi. https://t.co/w1J4ciCZqk — Olivier Faure (@faureolivier) August 13, 2026

Șeful statului francez a fost fotografiat pe un jet-ski aflat în mișcare, în profil și cu privirea îndreptată spre obiectiv, în spatele ochelarilor săi de soare deveniți celebri, sub titlul „Ultima vară la cârmă”.

Un veritabil clișeu care amintește de alte fotografii în timpul sejururilor estivale anterioare ale lui Macron la reședința prezidențială situată pe coasta departamentului Var – și care i-au adus deja o serie critici din partea oponenților săi de stânga, notează Le Figaro.

În paginile următoare ale revistei, articolul precizează, între câteva citate ale consilierilor politici care nu au fost numiți, că vacanța președintelui Macron este una plină de „ritm”, fiind animată de exerciții de box, alergare și surf.