După vizita în Irlanda, Trump promite să elimine taxele vamale pentru whiskeyul irlandez

Preşedintele american Donald Trump a promis duminică să „elimine” taxele vamale pentru whiskeyul irlandez, fără a oferi mai multe detalii despre acest anunţ neaşteptat, în cadrul ceremoniei de decernare a unui trofeu de golf în Irlanda, relatează AFP.

„Am vorbit despre asta cu Taoiseach (prim-ministrul irlandez Micheal Martin, n.r.), iar Shane (Lowry, jucătorul de golf care tocmai a câştigat Openul Irlandei, n.r.) a menţionat şi el acest lucru. (…) Aţi putea elimina taxele vamale pentru whiskeyul irlandez? Iar eu am spus, în numele Statelor Unite ale Americii, le voi elimina”, a declarat preşedintele american la încheierea turneului organizat la Doonbeg (în vestul Irlandei), pe una dintre proprietăţile sale.

Statele Unite şi Uniunea Europeană, din care face parte și Irlanda, au încheiat în vara anului 2025 un acord comercial care stabilea un plafon de 15% pentru produsele europene care intră pe piaţa americană.

Nu a fost clar imediat când va intra în vigoare scutirea de taxe vamale anunţată de Donald Trump pentru whiskeyul irlandez, subliniază AFP.