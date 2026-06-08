După „Vlad”, „Clanul” și „Tătuțu’”, PRO TV anunță un nou serial. „Vechile trădări trebuie plătite”

Postul tv anunță începerea filmărilor la „ Fără Urmă”, un nou serial action drama ce va avea premiera, în curând, la PRO TV și pe VOYO.

Potrivit unui comunicat de presă al televiziunii, „povestea îl urmărește pe Barbu, un bărbat ce trăiește o viață liniștită împreună cu familia sa într-un sat retras de munte, departe de zgomotul și haosul orașului. Însă refugiul sigur pe care l-a construit pentru cei dragi este amenințat brusc atunci când un capitol întunecat din trecutul său revine la suprafață. Pe măsură ce secretele ies la lumină, iar vechile trădări trebuie plătite, Barbu este atras într-un vârtej periculos al răzbunării, fiind nevoit să ia decizii dificile pentru a-i proteja pe cei pe care îi iubește.”

Din distribuția serialului fac parte Adela Popescu, Daniela Nane, Paul Ipate și Aylin Cadîr. Rolul principal, cel al lui Barbu este jucat de Alex Calangiu.