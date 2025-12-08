După vot, unul dintre candidații care s-au retras din cursa pentru București avertizează: „Un pericol real pe care nu îl putem ignora”

Vlad Gheorghe își depune dosarul de candidatură pentru funcția de primar general al municipiului București, la BEM, pe 17 noiembrie 2025. FOTO: Inquam Photos / Mălina Norocea

„Anca Alexandrescu are în jur de 20%, un pericol real (de) vot extremist pe care nu îl putem ignora”, a atras atenția Vlad Gheorghe, într-un mesaj publicat duminică seară, după alegerile parțiale pentru primăria Capitalei.

La începutul săptămânii trecute, candidatul independent Vlad Gheorghe și-a anunțat retragerea din cursă și susținerea pentru candidatul PNL, Ciprian Ciucu.

„Felicitări Ciprian Ciucu, este o victorie meritată cu peste 6-7 procente peste cele mai optimiste sondaje! Bucureștenii au înțeles pericolul și au votat calculat, inteligența colectivă a făcut diferența”, a scris Vlad Gheorghe, după scrutinul de duminică.

„Dar există și un semnal de mare îngrijorare, (…) Anca Alexandrescu are în jur de 20%, un pericol real (de) vot extremist pe care nu îl putem ignora și motivul pentru care am făcut acest pas lângă Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan”, a continuat el, într-un mesaj publicat pe Facebook.

„Anca Alexandrescu, cu un scor aproape dublu față de candidatul USR, la București, arată că este nevoie de o schimbare a abordării față de oameni a curentului politic reformist. Și aceasta este discuția pe care trebuie să o avem serios de mâine încolo”, a conchis Vlad Gheorghe.

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, considerat un candidat apropiat de preşedintele Nicuşor Dan, a anunțat marți dimineață, pe 2 decembrie, că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Ciprian Ciucu. El a făcut un apel către candidatul USR Cătălin Drulă să îl susţină şi el pe Ciucu, dacă nu vrea ca Bucureştiul să aibă „un primar extremist”.

O zi mai târziu, Eugen Teodorovici, un alt candidat independent în cursa pentru fotoliul de primar general al Capitalei, a anunțat miercuri că se retrage din competiția electorală și că îl va susține pe Daniel Băluță, candidatul PSD.

Influencerul Alexandru Zidaru (cunoscut ca Makaveli) s-a retras și el pe 21 noiembrie în favoarea Ancăi Alexandrescu, dar retragerea acestuia a avut loc înainte de definitivarea candidaturilor, astfel că numele său nu a apărut pe buletinul de vot.

După numărarea a 1.288 de procese verbale din numărul total de 1.289 (adică 99,92%), Ciprian Ciucu a obținut 211.471 de voturi, adică 36,17% din voturile exprimate de la alegerile de duminică.

Candidatul clasat pe poziţia a doua, Anca Alexandrescu, susţinută de AUR, a obținut 21,94%. Diferenţa dintre cei doi este de 83.178 de voturi, când a rămas de centralizat rezultatul de la ultima secție de votare din Capitală.

Daniel Băluţă s-a clasat pe locul al treilea, cu 20,5%, iar pe locul al patrulea se află candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 13,9%.

Ciprian Ciucu a câştigat votul în cinci dintre cele şase sectoare ale Capitalei.

Prezenţa la vot la scrutinul de duminică a fost de 32,71%. Au fost înregistrate 589.918 voturi.