Durere în gât la înghițire: cauze și ce poți face

Atunci când te doare gâtul, fiecare înghițitură devine un chin, fie că încerci să bei un pahar cu apă, fie că vrei să iei micul dejun. Totuși, corpul fiecăruia dintre noi reacționează diferit: unii se confruntă și cu nas înfundat, tuse sau febră, în timp ce alții nu mai scapă de o senzație supărătoare de gât uscat și iritat.

Aceste diferențe apar pentru că și cauzele din spate sunt diverse. De cele mai multe ori, vinovată este o banală viroză care trece de la sine în câteva zile. Însă, la fel de bine, disconfortul poate fi provocat de alergii, de aerul uscat sau de o infecție bacteriană care are nevoie de tratament medicamentos. Tocmai de aceea, este important să înțelegi ce anume declanșează durerea, pentru a ști exact cum să acționezi.

De ce te doare gâtul când înghiți

Să le luăm pe rând. Gâtul doare atunci când țesuturile se inflamează, se irită sau sunt atacate de un microb. Poate fi vorba de o usturime, o senzație de zgâriere sau o înțepătură ascuțită, care se înrăutățește la fiecare înghițitură de salivă, apă sau mâncare. În funcție de cauză, pot apărea și alte simptome precum răgușeală, tuse, febră, secreții nazale sau ganglioni sensibili la atingere.

1. Infecțiile virale

Cea mai frecventă cauză a acestui disconfort o reprezintă virusurile. Răceala, gripa și alte viroze respiratorii inflamează mucoasa gâtului, transformând actul de a înghiți într-o adevărată provocare.

Dacă, pe lângă durere, mai și strănuți, ai nasul înfundat, tușești sau ai o ușoară răgușeală, cel mai probabil te confrunți cu o viroză. În această situație, organismul își revine treptat prin propriile resurse, iar manifestările dispar de la sine în aproximativ o săptămână.

2. Infecția bacteriană și amigdalita

Uneori, însă, vinovate sunt bacteriile, iar cea mai cunoscută este streptococul de grup A. Spre deosebire de o viroză, infecția cu streptococ începe de obicei brusc, cu durere puternică la înghițire, febră mare, amigdale foarte inflamate și ganglioni dureroși.

La fel se poate întâmpla și în amigdalită, adică inflamația amigdalelor, care poate fi și virală, și bacteriană. Cum aspectul gâtului nu îți spune întotdeauna despre ce e vorba, medicul poate cere un test rapid de exudat faringian, ca să confirme sau să excludă streptococul.

De reținut: antibioticele ajută doar în infecțiile bacteriene confirmate de medic, în timp ce împotriva virusurilor nu au niciun efect.

3. Aerul uscat, fumul și alți factori iritanți

Nu orice durere de gât vine însă de la o infecție. Aerul uscat din casă, fumul de țigară, poluarea din oraș sau substanțele chimice îți pot sensibiliza rapid mucoasa.

În cazul acesta, ai senzația că ți s-a uscat gâtul sau simți nevoia să-ți dregi vocea. Disconfortul este mai accentuat dimineața, mai ales dacă dormi într-o cameră neaerisită sau dacă respiri pe gură pentru că ai nasul înfundat.

4. Alergiile și secrețiile nazale

Nasul înfundat poate fi și consecința unei reacții alergice. Alergiile sezoniere, dar și cele provocate de praf sau mucegai, sunt însoțite adesea de strănut, mâncărimi și secreții care se scurg pe peretele posterior al gâtului (drenaj postnazal). Această scurgere continuă irită mucoasa și întreține senzația de usturime.

Prin urmare, dacă observi că durerea de gât reapare mereu în aceeași perioadă a anului ori după contactul cu polenul sau cu părul de animale, este recomandat să consulți un medic alergolog pentru un diagnostic precis.

5. Refluxul gastroesofagian

Nu în ultimul rând, sursa durerii poate fi chiar de natură digestivă. Refluxul apare atunci când conținutul acid din stomac urcă prin esofag și ajunge până la nivelul gâtului. Acidul gastric irită țesuturile sensibile și poate provoca usturime, răgușeală, tuse seacă sau senzația neplăcută de „nod în gât”.

De regulă, aceste simptome devin mai supărătoare după mesele copioase sau când stai în poziție culcată. Așadar, dacă te confrunți des cu dureri de gât fără să ai alte semne de răceală, discută cu medicul tău despre posibilitatea unui reflux gastroesofagian.

Ce poți face acasă când te doare gâtul

Indiferent de cauză, dacă durerea în gât la înghițire e ușoară și nu sunt alte simptome mai grave, poți trece peste această perioadă, adoptând câteva strategii simple:

Bea multe lichide. Apa la temperatura camerei, ceaiurile de plante călduțe și supele ușoare liniștesc iritația și mențin mucoasa hidratată. Evită însă băuturile foarte fierbinți, pentru că pot înrăutăți inflamația.

Mănâncă alimente moi, care se înghit ușor. Atunci când fiecare înghițitură doare, ai nevoie de mâncare fină și moale. Poți începe cu supe cremă, iaurt, piureuri, chiar și legume pasate. Pe de altă parte, ar fi bine să renunți în această perioadă la mâncărurile foarte picante, acide, crocante sau tari, care îți pot zgâria mucoasa deja iritată.

Fă gargară cu apă și sare. Deși este un remediu clasic, acesta funcționează atât la adulți, cât și la copiii suficient de mari. Dizolvă o jumătate de linguriță de sare într-un pahar cu apă călduță, fă gargară câteva secunde, apoi scuipă. Nu e potrivită, în schimb, pentru copiii mici, pentru că ar putea înghiți soluția.

Odihnește-te și ferește-te de fumul de țigară. Organismul are nevoie de energie ca să lupte cu infecția, așa că dormi cât mai mult și încetinește ritmul. De asemenea, evită fumul de țigară și camerele neaerisite, fiindcă îți agravează direct iritația.

Folosește produse pentru calmarea și hidratarea gâtului. Pentru ameliorarea durerii, poți apela la diverse spray-uri sau comprimate de supt cu efect antiseptic, antiinflamator sau anestezic local. Dacă îți dorești o opțiune blândă, orientată pe hidratarea și protecția mucoasei iritate, o alegere o reprezintă comprimatele pe bază de lichen islandez, precum Septocalmin Islandica. Acestea ajută la formarea unei pelicule fine protectoare pe mucoasă, ajutând la reducerea iritației și la calmarea senzației de uscăciune.

Cât durează durerea în gât

Întrebarea firească este cât trebuie să aștepți până te simți mai bine. În cazul unei viroze, durerea se ameliorează de obicei după 2-3 zile și dispare complet în aproximativ o săptămână, dar timpul exact depinde de cât de bine răspunde sistemul tău imunitar și de cauza de fond.

Dacă gâtul te doare din cauza aerului uscat sau a unor factori iritanți, vei începe să te simți mai bine imediat ce scapi de sursa iritației. O infecție bacteriană, în schimb, poate persista până când începi tratamentul cu antibiotice prescris de medic.

De aceea, mergi la medic dacă durerea nu trece după o săptămână, dacă se agravează de la o zi la alta sau dacă revine des. Mai mult, nu amâna consultul dacă ai febră mare sau te simți foarte rău.

Când trebuie să te îngrijoreze durerea în gât

Majoritatea durerilor de gât trec fără complicații, dar există și situații în care e nevoie de un consult medical.

Mergi la medic dacă:

durerea e foarte puternică sau se agravează de la o zi la alta

febra trece de 38,5°C sau ține mai mult de 2-3 zile

amigdalele sunt foarte umflate sau acoperite cu depozite albicioase

ai ganglioni dureroși și măriți

nu mai poți bea suficiente lichide din cauza durerii

nu te simți deloc mai bine după o săptămână

durerea revine frecvent.

Un detaliu important: depozitele albicioase de pe amigdale nu înseamnă neapărat o infecție bacteriană, deoarece pot apărea și în infecții virale, cum este mononucleoza infecțioasă. Prin urmare, diagnosticul îl poate stabili doar medicul.

Cum poți preveni durerea în gât

Cel mai simplu e totuși să nu ajungi să te doară gâtul. Deși nu poți evita toate virozele de sezon, câteva reguli simple de igienă te pot feri de multe răceli:

spală-te des pe mâini cu apă și săpun, cel puțin 20 de secunde, mai ales după ce ai fost în locuri aglomerate.

nu folosi aceleași pahare, tacâmuri sau alte obiecte personale cu cineva care are simptome respiratorii.

aerisește zilnic locuința sau biroul și folosește un umidificator dacă aerul e prea uscat.

strănută și tușește în pliul cotului sau într-un șervețel pe care îl arunci imediat.

dormi bine, bea suficientă apă și mănâncă echilibrat, ca să-ți susții imunitatea.

dacă ai alergii, încearcă să eviți alergenii și urmează indicațiile medicului alergolog.

Pentru sănătate, alege doar surse sigure

Fie că vrei să previi, fie că vrei să tratezi, e important să știi de unde vin produsele pe care le alegi pentru gât. Dacă le cumperi din surse autorizate, ai garanția că sunt originale, verificate și păstrate corect.

Astfel, pe Springfarma.com poți comanda ușor ce ai nevoie, cu livrare la domiciliu. Iar dacă preferi să vorbești direct cu un specialist, mergi la una dintre farmaciile Spring Farma din București, Craiova, Satu Mare, Cluj-Napoca și alte orașe. Farmaciștii te ajută să alegi ce ți se potrivește, în funcție de simptome, de stilul tău de viață și de alte tratamente pe care le urmezi.

Un pas firesc spre recuperare

Până la urmă, durerea în gât la înghițire e neplăcută și îți poate strica programul, dar de cele mai multe ori nu e decât un semn că organismul luptă cu o infecție ușoară. Cu puțină odihnă, lichide calde și atenție la ce îți irită gâtul, mucoasa își revine treptat.

Surse:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/322301

https://my.clevelandclinic.org/health/symptoms/odynophagia-painful-swallowing

https://mandayahospitalgroup.com/common-causes-of-throat-pain-when-swallowing

https://www.healthline.com/health/painful-swallowing

https://www.webmd.com/cold-and-flu/painful-swallowing-causes

Articol susținut de Spring Farma