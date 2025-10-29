Durerea i-a furat adolescența – o operație îi poate reda libertatea

Alexandra Gabriela Pițur, o adolescentă de 15 ani, suferă de scolioză severă, o afecțiune gravă a coloanei vertebrale care îi pune în pericol sănătatea și calitatea vieții.

Diagnosticată cu o curbură de 82 de grade a coloanei lombare, Alexandra trăiește zilnic cu dureri puternice și dificultăți de respirație. Deformarea accentuată a coloanei apasă asupra plămânilor și inimii, iar fără o intervenție chirurgicală de corecție, boala poate deveni ireversibilă, afectându-i mobilitatea și independența.

Pentru ea, fiecare zi este o luptă cu durerea și cu limitele pe care corpul ei le impune.

„Simt cum spatele meu se strâmbă tot mai mult și uneori nu mai pot respira adânc. Am doar 15 ani și îmi e teamă că, fără operație, corpul meu nu mă va mai asculta. Tot ce îmi doresc este să pot merge la școală fără durere, să respir liber și să trăiesc ca un copil normal”, mărturisește Alexandra, cu o emoție sinceră și o maturitate care depășește vârsta ei.

De-a lungul anilor, părinții au încercat tot ce a fost posibil – fizioterapie, kinetoterapie, purtarea unui corset special ore întregi în fiecare zi – însă scolioza a continuat să se agraveze.

În prezent, singura soluție medicală este o intervenție chirurgicală complexă de corecție vertebrală, care urmează să fie efectuată la Spitalul Monza din București. Costul acestei operații este de 37.400 de euro, o sumă imposibil de acoperit de familie.

„Alexandra este un copil extraordinar de curajos, dar timpul lucrează împotriva ei. Scolioza severă nu înseamnă doar o problemă estetică, ci o afecțiune progresivă care poate afecta grav plămânii și inima. Intervenția trebuie realizată cât mai curând pentru a-i reda șansa la o viață normală. Facem apel către oameni și companii să se alăture acestei campanii – fiecare gest poate însemna o respirație fără durere și un pas spre vindecare”, a declarat Vlad Plăcintă, președintele Asociației „Salvează o inimă”.

Alexandra visează la o viață fără teamă, la un spate drept și la o copilărie care să nu fie definită de suferință.

„Când prietenii mei aleargă și râd, eu încerc să nu plâng. Îmi ascund durerea și sper că într-o zi o să pot face și eu aceleași lucruri. Poate pentru unii sunt doar o fată necunoscută, dar pentru mine fiecare om care mă ajută e o minune”, spune tânăra.

Campania umanitară este activă pe site-ul www.salveazaoinima.ro/alexandra-pitur , iar toate fondurile colectate vor fi direcționate integral către costurile medicale și procesul de recuperare postoperatorie.

Donațiile se pot face către:



Asociația „Salvează o inimă”

CUI: 31015982

CONT RON: RO94RNCB0041182104010001

CONT EURO: RO67RNCB0041182104010002

Banca Comercială Română (BCR) – SWIFT/BIC: RNCBROBUXXX

✍️ Mențiune plată: ALEXANDRA PITUR

Pentru Alexandra, timpul înseamnă speranță.

Fiecare donație înseamnă o șansă reală la o viață fără durere și la o adolescență trăită cu bucurie, nu cu teamă.

Articol susținut de Asociația „Salvează o inimă”