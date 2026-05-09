Dutton Ranch în curând: un îndrăgit cuplu din seria TV Yellowstone apare într-un așteptat spin-off

Îndrăgiții Cole Hauser și Kelly Reilly revin în rolurile principale în Dutton Ranch (Ferma Dutton), noul serial din spatele universului Yellowstone. Cuplul acestui spin-off, a cărui premieră are loc luna aceasta pe SkyShowtime, a vorbit într-un interviu acordat revistei People la ce ar trebui să ne așteptăm.

Dutton Ranch, format din nouă episoade, îi urmăreşte pe Beth Dutton (Kelly Reilly) și Rip Wheeler (Cole Hauser), în încercarea de a-şi construi un viitor împreună la ferma lor din Texas.

Primele două episoade vor fi disponibile pe SkyShowtime din 22 mai, iar restul apar săptămânal. Pe Paramount Plus apar mai devreme, pe 15 mai, însă platforma nu este disponibilă în România.

SkyShowtime a dezvăluit recent și un nou trailer pentru Dutton Ranch.

Ce spun Beth și Rip despre noile provocări ale familiei

Kelly Reilly, în vârstă de 48 de ani, și Cole Hauser, în vârstă de 51 de ani, se apropie de un deceniu jucat în rolul lui Beth Dutton și Rip Wheeler, prezentați pentru prima dată la începutul serialului Yellowstone în 2018 și care acum sunt pe cale să lanseze propriul lor spin-off, Dutton Ranch.

Beth, fiica lui John Dutton (Kevin Costner), și Rip, omul de încredere al lui John, au fost într-o relație de neuitat, plină de pasiune și tumultoasă încă de la începutul serialului și s-au căsătorit în finalul sezonului 4. Ambele personaje sunt extrem de loiale puținelor persoane în care au încredere – și nu se tem să folosească puțină violență pentru a le proteja.

În viața reală, actorii sunt mult mai prietenoși. Se simte clar cât de bine se înțeleg, completându-și reciproc propozițiile în timp ce povestesc despre reîntâlnirea lor, prima de la încheierea filmărilor la începutul lunii martie, notează revista People.

„Beth și Rip au fost întotdeauna niște luptători înnăscuți, iar acum speră că nu vor mai fi nevoiți să lupte”, spune Reilly.

„Întotdeauna se vor apăra unul pe celălalt. Timp de cinci sezoane, au apărat un loc și un vis al lui John Dutton. Acum, acel ciclu, acea povară s-a încheiat. S-a terminat. Așadar, cine sunt ei acum, împreună?”, a mai spus actrița.

Actorii Kelly Reilly (în rolul lui Beth Dutton) și Cole Hauser (în rolul lui Rip Wheeler). din „Dutton Ranch” Credit line: Paramount / Planet / Profimedia

Mutarea într-un nou stat și într-un nou peisaj va însemna noi provocări pentru familie. În Montana „erau cei mai puternici”, spune Reilly. „Acum sunt străini”.

„Pentru personajele astea e ca și cum ar pleca pe Lună”, a completat Hauser, subliniind că Rip se va confrunta cu o barieră lingvistică semnificativă, întrucât toți angajații lui vorbesc spaniola.

„Nu cunosc nici țara, nici oamenii, nici mediul înconjurător”, a adăugat actorul.

Printre localnicii străini se numără noii vecini ai lui Beth și Rip, un veterinar cu părul cărunt și veteran al Marinei care se împrietenește cu Beth (interpretat de Ed Harris), precum și șefa marii ferme din oraș (Annette Bening).

„Aveam nevoie de niște nume grele alături de noi pentru a spune o poveste nouă”, spune Reilly despre Harris și Bening.

Reilly și Hauser nu au avut parte de o pauză prea mare între filmările din Yellowstone și noul lor spin-off.

„Ultimul sezon din Yellowstone a fost foarte emoționant. Am terminat filmările, cred, în septembrie 2024, apoi am reluat filmările în iunie sau iulie 2025 și vorbeam despre asta tot timpul. Așa că nu a părut o pauză mare… Trenul mergea și trebuia să fim în el”, rememorează Reilly.