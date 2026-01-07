E ceață densă pe drumurile din jumătatea de sud a țării. Polițiștii avertizează: vizibilitatea este redusă, se poate forma şi gheţuş

Circulaţia rutieră este îngreunată, miercuri seară, de ceaţa densă pe majoritatea drumurilor din judeţele Argeş, Vâlcea, Gorj, Dolj, Olt, Constanţa, Tulcea şi Galaţi, unde vizibilitatea este redusă pe alocuri și sub 50 de metri. În aceste condiţii, se poate forma şi gheţuş.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, la ora 18:00, se circula în condiţii de ceaţă densă pe majoritatea arterelor rutiere din judeţele Argeş, Constanţa, Tulcea, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt şi Galaţi, vizibilitatea în trafic fiind redusă, pe alocuri, chiar sub 50 de metri.

De asemenea, în funcţie de condiţiile locale, fenomenul poate favoriza formarea gheţuşului.

Şoferii sunt sfătuiţi să îşi asigure o bună vizibilitate prin curăţarea geamurilor şi a farurilor, să reducă viteza, să păstreze în mers o distanţă mai mare între autovehicule, să nu se angajeze în depăşiri riscante, să nu oprească pe carosabil, pe benzile de rulare sau pe cea de urgenţă de pe autostrăzi.

La rândul lor, pietonii sunt sfătuiţi să evite să se deplaseze pe partea carosabilă pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate diminuată din cauza ceţii, iar atunci când vor să traverse să se asigure că intenţia a fost observată de şoferi.

