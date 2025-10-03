„E semnalul clar că Europa trebuie să se trezească”. Ce pregătește Germania după incidentele cu drone din spațiul european

Militarii ucraineni au instalat o dronă „Poseidon” înainte de a o trimite către pozițiile trupelor ruse, într-o locație nedezvăluită din apropierea liniei frontului, în direcția Donețk, Ucraina, pe 24 septembrie 2025. FOTO: Titov Yevhen/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ministrul german al Afacerilor Interne, Alexander Dobrindt, a declarat vineri că închiderea temporară a aeroportului din Munchen, după observarea unor drone, reprezintă „un semnal clar că Europa trebuie să se trezească” în ceea ce privește pericolul pe care acestea îl reprezintă, notează AFP.

„Cursa dintre amenințarea dronelor și măsurile de apărare împotriva lor devine tot mai dificilă”, a spus Dobrindt pentru publicația Bild, adăugând că este nevoie „urgentă de mai multă finanțare și cercetare” pe această temă, atât la nivel național, cât și european.

Dobrindt intenționează să introducă o lege ce ar permite armatei să ajute la doborârea dronelor, notează Reuters.

Ministrul german de Interne a mai spus că este nevoie de mai multe fonduri și de cercetare în domeniul apărării anti-dronă. „Cursa dintre amenințarea dronelor și măsurile de apărare devine tot mai strânsă”, a mai precizat el pentru Bild.

„Poliția trebuie să poată doborî dronele pe loc”

Premierul landului Bavaria, Markus Soder, s-a alăturat apelurilor pentru întărirea apărării aeriene a Germaniei, declarând pentru Bild că „poliția noastră trebuie să poată doborî dronele imediat”, fără a mai fi nevoită „să aștepte”.

Liderul CSU a adăugat că subiectul va fi discutat în ședința de marți a cabinetului bavarez, iar un proiect de lege va fi accelerat pentru a modifica reglementările în acest sens.

„Infrastructura noastră trebuie să rămână funcțională în orice moment. Avem nevoie de suveranitate asupra spațiului nostru aerian”, a spus Soder.

Munchen este capitala landului Bavaria.

Haos pe aeroportul din Munchen, după apariția unor drone

Observarea unor drone, în noaptea de joi spre vineri, în zona aeroportului din München, a dus la anularea și devierea a zeci de zboruri, chiar în ajunul unei sărbători naționale, lăsând aproape 3.000 de pasageri blocați și determinând mai mulți politicieni germani să ceară o reacție mai fermă față de astfel de amenințări.

Incidentul de la Munchen este cel mai recent dintr-o serie de evenimente similare care au afectat aviația europeană în ultimele luni, alimentând temerile privind posibile atacuri hibride greu de atribuit, îndreptate împotriva aliaților europeni ai Ucrainei, atacuri pe care Rusia le-ar putea orchestra din umbră. Kremlinul a negat însă orice implicare.

Aeroportul din Munchen a anunțat că mai multe drone observate joi seară târziu au determinat controlorii de trafic aerian să suspende operațiunile, ceea ce a dus la anularea a 17 zboruri și la perturbarea călătoriilor pentru aproape 3.000 de pasageri. Aceștia au primit paturi pliabile, pături și hrană, în timp ce alte 15 zboruri care urmau să aterizeze au fost redirecționate către alte aeroporturi din regiune.

În ultimele săptămâni, aeroporturile din Danemarca și Norvegia și-au suspendat operațiunile după ce drone au fost observate în spațiul lor aerian, alimentând dezbaterea dintre liderii europeni cu privire la fezabilitatea unui „zid de drone” pe flancul estic pentru a se proteja împotriva agresiunii ruse.

În cel mai grav incident, 19 drone rusești au traversat granița cu Polonia. Câteva zile mai târziu, trei avioane de vânătoare ruseşti au pătruns în spaţiul aerian estonian timp de aproximativ 12 minute, declanşând o reacţie fermă din partea NATO.