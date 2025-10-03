Haos pe aeroportul din Munchen, după apariția unor drone. Pasagerii și-au petrecut noaptea în paturi de campanie

Oamenii au așteptat pe paturi de campanie după ce au fost observate drone și au fost anulate zboruri la Aeroportul din Munchen. Sursă foto: Jason Tschepljakow / AFP / Profimedia

Aeroportul din München a anunțat vineri dimineața că apariția unor drone joi seara a obligat controlul traficului aerian să suspende operațiunile de zbor, ceea ce a dus la anularea a 17 zboruri, informează Reuters. Aproximativ 3.000 de călători au fost nevoiți să petreacă noaptea în paturi de campanie la aeroport, relatează publicația Sueddeutsche Zeitung.

Alte 15 zboruri care urmau să aterizeze au fost redirecționate către Stuttgart, Nürnberg, Viena și Frankfurt, a anunțat aeroportul într-un comunicat, marcând cea mai recentă perturbare a aviației europene cauzată de drone, după ce săptămâna trecută apariția acestora a dus la închiderea temporară a aeroporturilor din Danemarca și Norvegia.

Oficialii germani ai controlului traficului aerian au restricționat, joi, operațiunile de zbor la aeroportul din München începând cu ora locală 22:18 și le-au suspendat ulterior complet din cauza mai multor apariții ale dronelor, au precizat reprezentanții aeroportul din München.

Potrivit serviciului de urmărire a zborurilor Flightradar24, aeroportul va rămâne închis până vineri, la ora locală 4:59.

Primul zbor care va sosi vineri era așteptat la ora 5:25, iar primul zbor de plecare este programat pentru ora 5:50, potrivit site-ului aeroportului.

Münchenul era deja în alertă maximă săptămâna aceasta, după ce popularul festival Oktoberfest a fost închis temporar din cauza unei amenințări cu bombă și a descoperirii unor explozibili într-o clădire rezidențială din nordul orașului.

Danemarca nu a precizat cine crede că este responsabil pentru incidentele din spațiul său aerian de săptămâna trecută, care au perturbat traficul aerian la mai multe aeroporturi, dar prim-ministrul danez Mette Frederiksen a sugerat că ar putea fi Rusia.

Liderii Uniunii Europene au susținut miercuri planurile de consolidare a apărării blocului împotriva dronelor rusești.

Președintele rus Vladimir Putin a glumit joi spunând că nu va mai zbura cu drone peste Danemarca, dar Moscova a negat responsabilitatea pentru incidentele de pe bătrânul continent.